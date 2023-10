En vivo: la palabra de Lionel Scaloni antes de recibir a Paraguay

Este jueves, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Paraguay en el estadio Más Monumental. en la previa del encuentro Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y analizó el próximo compromiso de la Albiceleste.

Sobre la presencia de Messi, manifestó: “Todavía tenemos un entrenamiento, para es importante. Lo vimos bien. Hablaré con él antes del entrenamiento para saber si va de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar. Lo voy a hablar con él, que estemos convencidos. En base a eso veremos el resto del equipo”.

Sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez y Julián Álvarez jueguen juntos, Scaloni expresó: “Jugaron juntos, como con Jamaica. Estoy abierto a cualquier cosa. Dependerá de si creemos que deben jugar juntos. No es inconvenientes. Son 9 diferentes los dos, pueden jugar. Primero veremos qué es lo mejor para el partido y luego decidiremos. Hay bajas importantes, pero no nos hacemos eco de eso. Los que están son jugadores muy validos y que pueden relegar a los demás”.

Al ser consultado sobre cómo se plantará Paraguay en condición de visitante, contó: “No sé cómo prepararon el partido ellos, tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden cambiar. La primera idea es hacer nuestro juego y pensaremos el partido en base a lo que haremos nosotros”.

En cuanto al futuro de Messi en cuanto al calendario, soltó: “En lo que respecta a la Selección Messi estará en movimiento hasta la Fecha FIFA siguiente. Siendo egoístas, no nos afecta mucho. No es un problema. Lo que pasará después no hablé. Es lógico que tendrá sus merecidas vacaciones. Pero en la selección no cambia los planes”.