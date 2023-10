El fuerte reclamo de Djokovic a la ATP, para implementar un cambio en los torneos: "No entiendo por qué..."

Novak Djokovic es tan talentoso dentro del campo de juego como firme en sus convicciones fuera. Y cada vez que debe demostrarlo, lo hace. Esta vez, se mostró disconforme con la organización del deporte y lo hizo saber en declaraciones mediáticas, en medio de su preparación para el Master 1000 de París.

El tenista número uno del mundo se quejó, una vez más, del cambio de pelotas continuo en cada torneo de ATP, mientras en China se disputa el Master 1000 de Shanghai, competición de la que no participó.

En este contexto, Djokovic quiso mostrar su apoyo a los jugadores que se quejan de la situación y establecen una relación directa con las lesiones.“Ciertamente existe una relación entre las lesiones frecuentes de la muñeca, el codo y la articulación del hombro con las pelotas y sus modificaciones. Estoy absolutamente a favor de elegir una pelota con la que jugar todos los torneos ATP. Con los Grand Slams es diferente y más difícil porque cada uno de los torneos más importantes que jugamos negocia por separado qué patrocinador tendrá para las pelotas, pero esto también pasa en el circuito ATP. Todo torneo tiene derecho a negociar”, expresó primero Nole.

Djokovic se quejó de los cambios de pelota en el circuito.

"Sin embargo, simplemente tenemos que encontrar una manera de unificarnos, de modo que en cada categoría del circuito ATP tengamos una pelota para jugar, por supuesto dependiendo de la superficie. A veces ese cambio de pelotas ocurre tres veces en tres semanas dependiendo de dónde juguemos y afecta a la salud de los jugadores y a las propias articulaciones. En ese sentido, apoyo a los jugadores que se quejan y piden a la ATP que busque la manera de solucionarlo. Tienen que encontrar una solución", agregó, en diálogo con el medio Sportal.

Finalmente, se expresó en rechazo de la ATP por no hacerse eco de los reclamos de los jugadores. "No vi que la ATP emitiera ningún comunicado sobre las quejas de los jugadores y son cosas que me resultan incomprensibles. Cuando tienes tenistas de alto nivel que intentan comunicarse contigo en público y te dicen: ‘oye, hablemos de ese tema’, tienes que hacer una declaración, dirigirte a ellos y decirles: ‘está bien, lo entendemos, sentémonos’. No entiendo por qué hay silencio por su parte. Espero que se den cuenta de que simplemente debe haber comunicación directa. Asimismo, se debe anunciar públicamente que han recibido esta información y están trabajando en ello en el sentido de que verán cómo pueden encontrar una solución que sea aceptable. El silencio no cambiará nada”, cerró