San Lorenzo venció a San Martín de San Juan y está en la semifinal de la Copa Argentina

San Lorenzo tenía que recuperarse de un duro mazazo como la goleada de local ante Newell's. En San Luis, al Ciclón no le sobró nada, pero se impuso ante San Martín de San Juan por la mínima y obtuvo el pase a la semifinal de la Copa Argentina. El gol lo marcó Federico Girotti, desde el punto penal. Ahora, espera por el vencedor de Defensa y Justicia y Chaco For Ever.

