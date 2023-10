La filosa respuesta de Djokovic a Nadal sobre el récord de Grand Slams: "No tengo ninguna..."

El debate sobre quien es el mejor tenista de todos los tiempos está cada vez más acalorados. Aunque solo haya un integrante del Big 3 en cancha en estos momentos, la discusión levanta temperatura a través de los micrófonos. Varias semanas atrás, Rafael Nadal aseguró que a Novak Djokovic le hubiese afectado mucho más no lograr el récord de títulos de Grand Slam de lo que le pegó a él.

En medio de un prolongado descanso tras alzarse con el US Open y llegar a los 24 majors, Nole aseguró que escuchó lo que dijo su histórico rival y dejó una respuesta tajante: "Vi que sus palabras se hicieron virales, que mucha gente ha hablado de eso. Cualquier persona tiene derecho a su propia opinión y a cómo interpreta las cosas en un determinado contexto. Eso es todo lo que puedo decir", comenzó, dejando en claro que no opina igual que el manacorí.

"De nuevo, es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad", disparó el serbio, actual número uno del mundo que omitió la gira por Asia.

Djokovic-Nadal, la rivalidad de nunca acabar.

Por otra parte, Djokovic aclaró que no tiene ninguna aspereza con sus rivales de toda la vida, Nadal y Roger Federer: "Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es, un gran campeón, mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer; mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa que pudiera tener", concluyó.

Finalmente, el balcánico actualizó cómo viene su preparación para la última parte del calendario, que tendrá el Masters 1000 de París-Bercy, ATP Finals de Turín y la Copa Davis con Serbia: "Las vacaciones no son lo que eran antes: después de Nueva York y Valencia he vuelto a mis rutinas y ritmos familiares. Encuentro un equilibrio, y el tiempo que paso con mis hijos me da energía y me hace recuperar. La mayor parte del tiempo la he pasado con ellos, todavía hoy lo sigo haciendo. Eso sí, todo va bien. Hemos hecho un plan de tres semanas hasta el primer partido en Bercy. Todavía me quedan tres eventos y mis ambiciones siempre son importantes", sentenció.