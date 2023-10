El historial negativo de Los Pumas con el árbitro que dirigirá ante Gales

Tras haber clasificado en la segunda posición del Grupo D, Los Pumas aseguraron su lugar en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023. El encuentro, que será ante Gales, se disputará el próximo sábado 14 de octubre a partir de las 12 (hora de Argentina). En las últimas horas, se conoció al encargado de impartir justicia.

El árbitro del encuentro será Jaco Peyper. El sudafricano, nacido en Bloemfontein, dirigió dos encuentros del de la zona que integró el seleccionado argentino: Inglaterra 71-Chile 0 y Japón 28-Samoa 22, además del partido inaugural del certamen entre Francia 27-Nueva Zelanda 13.

El sudafricano Jaco Peyper será el árbitro del partido por los cuartos de final entre Los Pumas y Gales. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDD9AuD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F



Los referees de los otros cruces serán:

uD83CuDDEEuD83CuDDEAuD83CuDD9AuD83CuDDF3uD83CuDDFF - Wayne Barnes

uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7FuD83CuDD9AuD83CuDDEBuD83CuDDEF - Mathieu Raynal

uD83CuDDEBuD83CuDDF7uD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6 - Ben O'Keeffe#RWCxESPNEnStarPlus#PUMASxESPN pic.twitter.com/RS2mZQUlaK — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 10, 2023

El hombre de 43 años, que dirigió en los mundiales de Inglaterra 2015 y Japón 2019, será acompañado por Karl Dickson (Inglaterra) y Andrea Piardi (Italia) como asistentes, mientras que Marius Jonker (Sudáfrica) estará a cargo del TMO del partido. En total dirigió a Los Pumas en 14 oportunidades y el saldo es negativo para la Albiceleste.

El balance habla de diez derrotas y apenas cuatro victorias del seleccionado argentino bajo el arbitraje de Jaco Peyper. Los triunfos fueron: vs. Tonga 45-16 (Mundial 2015), vs. Italia 31-15 (noviembre 2017), vs. Tonga 28-12 (Mundial 2019) y vs Australia 34-31 (Rugby Championship 2023).

Todos los partidos de Los Pumas bajo el arbitraje del sudafricano

Los Pumas 15-54 All Blacks (Rugby Championship 2012) Irlanda 46-24 Los Pumas (ventana de noviembre 2012) Los Pumas 15-33 All Blacks (Rugby Champonship 2013) Los Pumas 9-34 Australia (Rugby Championship 2015) Los Pumas 45-16 Tonga (Mundial 2015) Los Pumas 17-36 All Blacks (Rugby Championship 2016) Los Pumas 10-36 All Blacks (Rugby Championship 2017) Italia 15-31 Los Pumas (ventana de noviembre 2017) Los Pumas 12-30 Gales (ventana de junio 2018) Los Pumas 34-45 Australia (Rugby Championship 2018) Los Pumas 28-12 Tonga (Mundial 2019) Los Pumas 13-36 All Blacks (Rugby Championship 2021) Los Pumas 17-32 Australia (Rugby Championship 2021) Australia 31-34 Los Pumas Rugby Championship 2023)