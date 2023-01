Tras irse a los tiros de Boca, Carlos Zambrano tiene nuevo club

En plena pretemporada, la bomba explotó de un día para el otro y Carlos Zambrano rescindió contrato con Boca después de haber mantenido una fuerte discusión con el director técnico Hugo Ibarra y que este último haya decidido dejar de tenerlo en cuenta, a causa de este episodio. Poco más de una semana después, el defensor central peruano de 33 años fue presentado oficialmente en su nuevo club: el Alianza Lima de su país.

"Llega a rugir en matute y debuta en el fútbol peruano luego de 15 años jugando en el exterior, hoy cumple uno de sus sueños jugando en el club del cual es hincha", fue el mensaje con el que Alianza Lima presentó a Zambrano.

El motivo de la discusión entre Zambrano e Ibarra radicó en que el peruano le habría recriminado a Ibarra, no de muy buena manera, por qué Fabra y Advíncula habían tenido más días de descanso y fueron habilitados para pasar Año Nuevo en sus respectivos países, mientras que él tenía que permanecer en la Argentina entrenando. La charla habría subido de tono y a partir de eso es que el técnico optó por no contar más con él.

Si bien su vínculo tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2023, Boca ya le había acercado a Zambrano una propuesta de renovación, la cual el peruano quedó en contestar. Esa respuesta nunca llegó y este episodio significó el fin de su ciclo por Brandsen 805. En paralelo, desde hace tiempo que ya tenía en sus manos está oferta del Alianza Lima.

Zambrano se fue a Alianza Lima.

Al llegar a Perú, Zambrano rompió el silencio para hablar de lo ocurrido y aprovechó para pegarle a la prensa argentina por la dimensión que tomó su pelea con el técnico de Boca: "Siempre fui leal, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Ellos hablan sin pruebas, pero qué se puede esperar, ustedes saben cómo se maneja esto. Así que de mi parte me voy tranquilo, siempre fui leal con todos. Lo positivo de todo esto es que me voy como campeón. Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente".

El oriundo de Callao cerró su etapa en el Xeneize con 62 partidos: 2 goles, 18 tarjetas amarillas, 3 expulsiones y 5 títulos locales. Será su octavo club en su carrera, tras sus pasos por Schalke, St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazan, Dinamo de Kiev, Basel y Boca.