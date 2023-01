Ross Branch gana, Mason Klein recupera el liderazgo y Kevin Benavides resiste

uD83CuDFC5 2nd in stage 8, Mason Klein takes the lead in the bike category. The young American has a 47" lead over Skyler Howes as the riders reach the rest day. uD83CuDFCD



Provisional overall top 3:

uD83EuDD47 Mason Klein

uD83EuDD48 @skylerhowes110 (+47'')

uD83EuDD49 @kmbenavides (+2'00'')#Dakar2023 pic.twitter.com/oy66oAqTV1