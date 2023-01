Nasser Al-Attiyah le bajó el tono a la polémica con Audio y pidió disculpas

La polémica saltó en el Rally Dakar después de que la FIA confirmara el incremento de 8 kW de potencia, el equivalente a 11 CV, al equipo Audi para tratar de igualar los rendimientos respecto a sus rivales de la categoría de T1+. En un comunicado, la federación confirmó que estaría vigente a partir de la quinta etapa, y Nasser Al-Attiyah salió al cruce con un picante posteo.

"¡Qué sorpresa darle a tu mayor rival 11 CV de potencia más! Gracias por matar la carrera antes de tiempo", escribió el qatarí en sus redes sociales y es el propio piloto de Toyota quien le bajó el tono a la discusión reconociendo que su reacción no estuvo bien. También en sus redes sociales, publicó que se arrepentía por lo dicho y pidió disculpas.

"En el calor del momento, reaccioné a la decisión de la EOT de la FIA. Me gusta defender mi título con justicia, y en el primer instante, la decisión no me parecía justa. Ahora entiendo mejor la situación, y me gustaría disculparme por mi publicación anterior", indicó el cuatro veces ganador del trofeo Touareg.

Está rectificación llega tras una sugerencia de la FIA durante la toma de declaración a los implicados. Toyota también pidió a Al-Attiyah que se desdijera, en señal de respeto hacia la FIA.

Los equipos se comprometieron a no criticar las decisiones que se refirieran al EoT dado que todos ellos estaban de acuerdo tanto con el espíritu como con la letra (el método para calcular lo que se debe equilibrar con la potencia). Este sábado, Nasser quedó 14° en la especial pero sigue dominando la general de autos.