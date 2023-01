La tajante sentencia de Scaloni sobre su futuro que tiene expectante a Chiqui Tapia: “Estamos en…”

Campeón de América, de la Finalissima e, inolvidable, del mundo. Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina, fue homenajeado este sábado en Mallorca por haber obtenido el Mundial de Qatar 2022. El entrenador santafesino, quien todavía ve dilatada la renovación de su contrato para seguir en el cargo, se refirió a la situación que mantiene expectante a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a todos los futboleros argentinos.

Scaloni, consultado por Dazn después de su homenaje en Mallorca por la firma de su nuevo contrato, explicó: "Estamos en eso. Estamos en eso. Estoy en el lugar, yo lo dije hace tiempo, es un lugar soñado para cualquier argentino".

"Es un lugar increíble después de haber ganado el Mundial. Es evidente que es un lugar en el que cualquiera quiere estar y en este caso estoy encantado", agregó. El técnico de la Selección argentina regresaría al país el 18 de enero para resolver las últimas cuestiones y firmar su vínculo con la AFA.

El oriundo de Pujato, Santa Fe, hizo el saque de honor este sábado en la previa del partido entre Mallorca y Valladolid por La Liga de España, como homenaje al título del entrenador en la Copa del Mundo. Además, recibió una camiseta con la número 5 del Mallorca y su apellido estampado en la espalda: jugó en ese club entre 2008 y 2009.

Scaloni, quien recibió los aplausos de todo el estadio antes de que Mallorca le ganara 1 a 0 a Valladolid por la decimosexta fecha de La Liga, fue saludado por los hinchas e incluso el club puso una imagen suya en la pantalla gigante, con la Copa del Mundo y la camiseta de la Selección argentina.

Además, el entrenador contestó cómo espera que lo recuerden una vez que se retire: "A mí como un buen tipo. Al final yo soy un convencido de que si sos buen tipo, al final, de fútbol, el que jugó muchos años es muy difícil que no entienda de fútbol. Es importante para mí la mano derecha, que el jugador te entienda, que sepa que le decís la verdad".

"El jugador hoy no te entiende, pero mañana a lo mejor sí, la piensa mejor y dice 'bueno, no juego porque el entrenador cree que hay otro mejor', entonces lo fundamental es que crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo. Con eso me basta", cerró Scaloni.