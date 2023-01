Sufre Coria: mal arranque de los argentinos en la previa de la Davis

Guillermo Coria se atragantó con el vitel toné en las recientes fiestas. El capitán argentino de Copa Davis no gana para disgustos y suma en cadena dolores de cabeza. A la sensible baja de Diego Schwartzman para el estreno con Finlandia se agregó el pésimo comienzo de temporada para Cerúndolo, Cachín y Coria, los tres singlistas que tiene en mente para el estreno que aún no han podido ganar.

Francisco Cerúndolo, el mejor rankeado de los tres, tuvo un comienzo de temporada con derrota. En la United Cup realizada en Australia, el número 30 de la clasificación mundial perdió en todas sus presentaciones (ante el francés Arthur Rinderknech en el debut y con el croata Borna Coric en la segunda fecha).

La misma suerte corrió Federico Coria, que también perdió en sus dos partidos del certamen disputado en continente oceánico. El número 75 del escalafón mundial tuvo dos derrotas contra el francés Adrián Mannarino y corrío la misma suerte al medirse con el croata Borna Gojo.

Pedro Cachín (57°) es el tercero en la lista. El córdobes no fue convocado por Gisela Dulko para la United Cup pero si inició su camino en el Circuito de ATP. El primer torneo oficial del 2023 fue el ATP 250 de Adelaida, en Australia, con derrota y eliminación temprana contra el ruso Kachanov.

El calendario para el seleccionado nacional marca el estreno en la Copa Davis el próximo 4 de Febrero. Finlandia será el rival para la etapa de Qualifiers, instancia que Argentina deberá superar si quiere meterse en el Grupo Mundial.