Golpe durísimo para el deporte argentino: Orly Terranova abandona el Dakar

Orly Terranova abandona el Rally Dakar 2023. El piloto argentino, que ayer había recuperado terreno luego de una complicada especial el día lunes, salió del vivac para iniciar la tercera etapa, pero tras completar veinte kilómetros decidió volver al campamento.

El Hunter de Orly.

¿Qué pasó? En diálogo con Automundo, contó: "Ayer en el kilómetro 340 pegué muy fuerte en un salto y sentí un golpe de mi lado. Fue fuerte, pero no fue doloroso. Hoy en el kilómetro 15 empecé a sentir un gran dolor en la espalda que me impidió manejar".

"Yo arrastro una lesión de cuando corría en moto, pero jamás había sentido un dolor como este en los golpes secos. Andar hoy en el auto era tan doloroso que casi me bajo a vomitar", expresó el mendocino que lamentablemente se despide de un Dakar al que llegó como candidato a pelear por los puestos del podio junto a un equipo fuerte como el BRX.

Luego de haber arribado al campamento, más tranquilo y con menos dolor, le confirmó a MDZ que no se reenganchará para completar la vuelta: "Me voy, no quiero tomar riesgos ni sufrir, no estoy para eso".

La baja de Terranova es un duro golpe para el deporte argentino, pero también para la competencia ya que pierde a una de sus principales figuras en la categoría autos. Su baja se suma a la de nombres importantes como Sam Sunderland y Ricky Brabec, dos ganadores de Dakar en motos.