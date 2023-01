Turismo Carretera: Agustín Canapino conmovió a todos con un sentido posteo

Agustín Canapino fue oficializado durante el fin de semana como nuevo piloto del equipo Juncos Hollinger Racing de IndyCar, en una presentación que fue seguida por los fanáticos argentinos, quienes estaban ansiosos por ver como luciría el Dallara Chevrolet que utilizará el cuatro veces campeón de Turismo Carretera en la popular categoría estadounidense.

Pero luego del show, el de Arrecifes utilizó las redes sociales para escribir sentidas palabras que describen lo que está viviendo desde su llegada a Norteamérica. Agradeció a quienes le dieron la chance de llegar y también recordó a su papá Alberto.

"Ni en el mejor de los sueños pude imaginar algo así. Desde aquel chico que no pudo correr en karting y sólo podía desquitar su pasión con los simuladores, a tener hoy esta oportunidad, es algo hermoso y quiero disfrutar cada segundo, dure lo que dure, pase lo que pase", escribió el Titán que debutará el 5 de marzo en la especialidad.

Además, agregó: "Estos son los momentos que me acuerdo de todo lo que me tocó vivir, todo lo que tocó sufrir y pasar, fue duro pero gracias a todo eso, hoy puedo llegar acá, sin tener a mi papá conmigo, remándola solo como me tocó siempre, pero con mucha pasión, sacrificio e ilusión".

"Solo puedo decirle GRACIAS a los que dieron esta posibilidad, los que me ayudaron y ayudan, los que se alegraron y alientan, como también recordar con mucho cariño a mi viejo, después de casi 2 años sentir mucho su perdida, hoy siento que esta dándome fuerzas para algo que para mí, es un desafío GIGANTE. Allá vamos, será difícil, duro, me va a costar y no se como terminará, pero les juro que estoy poniendo y voy a poner el 100% de mí, cada día, cada prueba, cada carrera", cerró.