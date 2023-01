Los Pumas Seven fueron eliminados en Sydney

La palabra inmerecida le cae perfecta a la eliminación de Los Pumas Seven en la quinta etapa del Circuito Mundial realizada en Sydney, Australia. Luego del triunfo ajustado con Canadá, la derrota en el segundo capítulo contra Gran Bretaña costó cara y tocó cerrar la zona ante el poderoso elenco Wallabie, que se quedó con la victoria por 29-10.

La baja de Tute Osadczuk fue sensible, sin embargo, el equipo salió con todo y se puso arriba con un try de Marcos Moneta para ponerse arriba en el marcador 5-0. Los locales no se desesperaron y revirtieron la historia para terminar despegándose en el marcador. La conquista de Joaquín Pellandi solo decoró el resultado y decretó la eliminación en la fase de grupos.

Es la primera vez en todo el Circuito que Los Pumas quedan eliminados en la instancia inicial, donde alcanzaron los cuartos de final en tres etapas y en una se consagraron campeones (la reciente en Hamilton). Ahora, jugarán por el noveno puesto ante Japón a partir de las 21 hs de este sábado.