La tremenda defensa de Di María al Dibu Martínez en medio de la polémica: "Los europeos..."

A más de un mes de la consagración argentina en Qatar 2022, el Dibu Martínez sigue acaparando críticas por su comportamiento durante las tandas de penales y en el postpartido. Mientras la FIFA y la International Board piensan reglas para limitar al marplatense y futuros imitadores, Ángel Di María salió a bancarlo contundentemente.

En el marco de una entrevista con Olé, el autor del segundo gol de la Selección argentina contra Francia sonrió al escuchar la pregunta sobre el Dibu: "A mí me encanta, a mí me encanta. No sé si se pasa los límites. Él es así", soltó.

Luego, el Fideo, una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni, agregó: "Hay gente que te va a criticar por una cosa o por otra. El Dibu es así, lo que hizo con el trofeo de guantes [en referencia al Guante de Oro por ser mejor arquero del Mundial], nos reíamos con los chicos porque él es así, no cambia, hace lo que siente en el momento. En los penales, el baile, el festejo, todo", expresó.

El periodista del medio antes mencionado le preguntó a Di María si el comportamiento de Martínez, de buen presente en el Aston Villa, sobrepasaba algún límite: "Sí, sí, puede ser que sí, pero él es así. La gente o los europeos lo estaban criticando. Si la persona es así, es así. Todo lo que ganó lo logró de esa manera", sentenció en una defensa inclaudicable hacia su compañero.

Por último, el volante de la Juventus cerró con otra frase fuerte y certera sobre el Dibu: "En el 2018 estaba en la tribuna y en 2022 estuvo en el Mundial, gracias a él ganamos el Mundial. Completita, no hay nada más para decir".