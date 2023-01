La contundente frase de Di María al recordar las críticas de sus detractores: "Decían que me cag..."

La Selección argentina se coronó en el Mundial de Qatar 2022 y, tanto las alegrías como las repercusiones, no tienen fin. En esta ocasión, quien alzó la voz y recordó lo vivido el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail fue Ángel Di María. El Fideo dialogó con el diario deportivo Olé y no dejó tema sin tocar.

El goleador de las finales (convirtió en los partidos decisivos de los Juegos Olímpicos de 2008, Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial de Qatar 2022), manifestó toda su alegría tras haberse subido a la cima del mundo y, además, cortar la sequía de 36 años sin que la Albiceleste diera la vuelta olímpica en la máxima cita mundialista.

El Fideo logró coronarse en el cuarto Mundial que disputó en su carrera.

"Era lo que más deseábamos, lo que más queríamos lograr. Es imposible de olvidarse. Van a pasar los años, lo veo en los jugadores que tienen 50 y 60 años ahora y que ganaron el Mundial, y siguen hablando de los temas, y se siguen acordando de cada momento que vivieron. Es imposible de olvidarse"

A la hora de recordar sus detractores y las innumerables críticas que recibió años atrás, Di María soltó: "Lo que más me dolía era esa crítica que te terminaba lastimando. El que no nos daba para estar en la Selección. Por ejemplo para mí, personalmente, que me cagaba en las finales, que nunca estaba para las finales, que siempre me pasaba algo. Al final Dios me dio esa revancha y después de tres finales en las que no pude estar al 100% (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016), y en las tres siguientes (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022) pude estar al 100% y demostrar que realmente no era eso lo que me pasaba.

"Sino que eran cosas de la vida como decís vos. Lesiones que me tenían que pasar por algo y ahora no me pasaron y terminó siendo como fue. Esas críticas son las que más dolían. No solamente a uno, porque yo sigo jugado igual, estoy en Europa, pero para los que están en Argentina escuchar siempre lo mismo, a uno lo lastima demasiado eso. Y por eso a veces uno dice ya está, dejo, pero son ellos los que me decían siempre que no", sentenció Di María.