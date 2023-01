La cruda confesión del Cuti Romero tras ser campeón del mundo con la Selección: "Hace cinco años pensaba..."

Cristian "Cuti" Romero se ha transformado en pieza fundamental para la Selección argentina. Desde su debut con la camiseta albiceleste, el ahora futbolista del Tottenham, se ganó un lugar y es parte de la base de Lionel Scaloni. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el cordobés que luego de la victoria de su equipo ante Fulham realizó una conmovedora confesión.

"Ahora que pasaron algunas semanas, uno empieza a caer un poco más. Lo que logramos ha sido increíble. Veo la final todos los días y uno se emociona por los festejos en Argentina, la manera que nos trataron, ha sido increíble", expresó y agregó: "Pero fue duro, lo dije hace un tiempo, estaba desgastado mentalmente. El Mundial implicó un enfoque que nunca había tenido. Arrancamos mal, se hizo un poco más duro. El partido que perdimos nos hizo más fuertes de la cabeza y fuimos justos ganadores".

"Y más por nuestro grupo, lo merecíamos. Era un grupo increíble, siempre tiramos para adelante. Estoy feliz", continuó Romero, quien sin brindar muchos detalles, realizó una fuerte revelación que sorprendió a todos: "Hace cinco años pensaba en dejar el futbol, ahora competir en la mejor liga y ser campeón del mundo es lo máximo. No tengo por qué quejarme".

Luego, en diálogo con ESPN, Cuti se consideró un privilegiado por hacer lo que le gusta y haber tocado la gloria a nivel Selección argentina a sus 24 años: "Siempre uno, mas allá de que no tuvo tantas vacaciones, disfruta de esto del fútbol. Me encanta jugar. No veía la hora de volver a mi club y jugar con mis compañeros".

Tottenham le ganó como visitante a Fulham por 1 a 0, en duelo entre conjuntos londinenses, y se afirmó en quinta ubicación de la Premier League de fútbol de Inglaterra, tras completarse con ese encuentro la vigesimoprimera fecha del certamen que comanda Arsenal.