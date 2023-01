¿Palito para Ibarra? El "me gusta" de Benedetto que causó polémica en Boca

El próximo domingo, desde las 21.30, Boca Juniors pondrá primera en el torneo de la Liga Profesional. El encuentro se desarrollará ante Atlético Tucumán en la Bombonera y será el segundo partido oficial del 2023 para el equipo de Hugo Benjamín Ibarra, que llega tras la derrota ante Racing en la Supercopa Internacional, que finalizó con polémica.

Si bien Fernando Rapallini fue el protagonista principal el pasado viernes, luego de sancionar un polémico penal contra el Xeneize en el último minuto, los ánimos no son los mejores en Brandsen 805. El equipo del Negro nuevamente no mostró una buena actuación dentro del campo de juego y, como se podía esperar, las críticas no faltaron.

Uno de los señalados fue Darío Benedetto. El Pipa fue el blanco de las declaraciones de Alberto Márcico. "Hay un partido que Benedetto dejó de ser Benedetto, que es el partido de la Libertadores (ante Corinthians), después no volvió. Sí hizo el gol con River, que le cayó la pelota en la cabeza, de acuerdo. Pero después del partido que tuvo en la Copa, es otro. Y hoy Benedetto no puede ser el 9 titular de Boca. Necesitamos un 9 diferente. Tiene que levantar mucho. El equipo necesita en ataque", soltó el ídolo.

El Pipa le dio "like" a una publicación de Twitter y se generó polémica.

En este contexto, el goleador dijo presente en las redes sociales con un polémico 'me gusta', que llamó la atención. "Que equivocados que están todos los que le caen a Benedetto...este el 9 que ese, bajo el sistema de juego que tiene Boca, se le hará muy difícil. Sigo bancándote a full Darío Benedetto", expresó el usuario fanático de Boca.

Todo esto, justo cuando se conoció el nuevo interés de Juan Román Riquelme en contratar a un nuevo delantero. El apuntado es Roger Martínez, quien quedará libre a fines de junio y es un viejo anhelo del vicepresidente del Xeneize. La actitud del Pipa, ¿fue un palito para el DT?