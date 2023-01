La desopilante chicana de Facundo Medina contra Francia en plena transmisión: "Están rotos desde..."

El fútbol europeo volvió con todo y el Torneo de la Liga Profesional está a punto de comenzar. Sin embargo, la alegría por el título de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 está lejos de aflojar. Y, aunque los franceses no lo quieran recordar, Facundo Medina les refrescó la memoria en plena transmisión del partido del RC Lens por la Copa de Francia.

El defensor ex River y Talleres estuvo muy cerca de formar parte de la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. Sin embargo, su no convocatoria no interfirió en el deseo y, eventualmente, los festejos por ser campeón. Luego de la victoria de su equipo, Medina tuvo un desopilante cruce con un periodista que le preguntó por una lesión.

"Facundo, ¿estás roto?", le preguntaron desde la transmisión. Desde fuera de cámaras, el jugador disparó: "Los franceses están rotos desde la final de la Copa del Mundo", dando a entender con su palazo que no tenía ninguna molestia.

Su rápida y fulminante respuesta causó la risa del entrevistador, que le hizo la pregunta en español. Claro, los demás integrantes del programa no pudieron entender hasta que este se los tradujo.

Medina, nacido en Villa Fiorito, tiene 23 años y fue convocado por Scaloni en varias ocasiones. El surgido en las inferiores de River disputó dos partidos con la Selección argentina mayor, además de formar parte de todos los equipos juveniles: sub 17, 20 y 23.