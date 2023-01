La revelación de Chiqui Tapia que pudo haber cambiado el desenlace de la final en el Mundial de Qatar

Días atrás, en diálogo con AFA Estudio, Gonzalo Montiel había contado que Lionel Scaloni le preguntó dos veces si estaba bien para incluirlo en la definición de los penales que consagró a la Selección argentina en el Mundial de Qatar, ya que estaba muy amargado por lo sucedido en el alargue, luego de que el empate galo haya llegado por penal que él cometió.

"Lionel me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando, con bronca. Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que 'seguro' y ahí dio la lista. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal y nos empataron 3-3", expresó Cachete.

Y, en un video que se viralizó en las últimas horas, fue el presidente del Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, quien reveló un diálogo con Lautaro Martínez que le confesó haberle pedido el penal a Montiel ya que también había notado lo mismo que el entrenador.

"Lautaro me contó que le dijo a Montiel 'dejame que lo patee yo', porque por ahí se sentía mal por el penal y pensaba que no estaba con toda la entereza para patearlo, pero Cachete fue, encaró y la clavo donde la tenía que clavar. Y seguramente esa emoción refleja el sentido de la responsabilidad, por lo que había pasado en el penal de Francia", expresó el directivo.

Martínez, pese a no haber podido marcar en la final, fue quien definió la serie con Países Bajos y también por esa razón se sentía con confianza para hacerse cargo. Sin embargo, estaba ante un especialista desde los doces pasos teniendo en cuenta que Montiel pateó 10 y convirtió todos desde su debut en Primera División con la camiseta de River.