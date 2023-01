La tajante decisión de Matías Canapino tras la partida de su hermano Agustín a la IndyCar

Desde aquel triste 15 de febrero de 2021, día que murió Alberto, Agustín Canapino se hizo cargo de guiar los pasos de un equipo que había sido creado para seguir ganando títulos de Turismo Carretera y para que el menor de la dinastía, Matías, comience a dar sus primeros pasos en el automovilismo grande. Pero tras lo sucedido todo cambió y el cuatro veces campeón decidió dejar de lado lo construido para irse al JP Carrera y su hermano se sumó a las filas del Sportteam.

Luego del primer año en el JP Carrera, donde fue el gran candidato a ganar el campeonato pero no pudo, Agustín recibió el llamado de Ricardo Juncos para marcharse a la IndyCar y Matías tomó una fuerte decisión con respecto a su futuro. El arrecifeño se desvinculó del Sportteam y desea reflotar la "dormida" Squadra Canapino. En diálogo con Solo TC, Matías manifestó el deseo y aseguró que en estos días definirá si sigue en el TC Pista ya que todavía debe cerrar el presupuesto para la temporada.

"Todavía no tengo del todo cerrado el presupuesto. Estoy terminando de hablar con los sponsors. Seguramente lo defina en estos días. Esta semana probablemente sepa si voy a correr o no en TC Pista este año. Si lo hago, será en el taller de Arrecifes, donde funcionó la Squadra Canapino", reveló.

Y, sobre el auto que usaría, explicó: "Puede llegar a ser la que corrió Agustín en la primera parte de 2022, pero no está confirmado. La tiene el JP Carrera todavía. Si no se da esa posibilidad, en el taller tenemos otro Chevrolet. Tengo hablado a un motorista, pero no lo confirmé porque todavía no cuento con el presupuesto".

"También está la posibilidad de preparar los motores, que son míos, en Arrecifes, ya que la sala de motores está armada. Del chasis me ocuparía yo. Como hice en las últimas carreras en el Sportteam, donde no teníamos a nadie. Y si en algún momento tuviera la posibilidad económica, sumaría a alguien", cerró Matías que terminó sexto en el campeonato de la telonera.