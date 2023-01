El mensaje de Gallardo a Julián Álvarez en pleno mundial de Qatar: "Me dijo que..."

Una de las gratas revelaciones que tuvo el Mundial de Qatar fue Julián Álvarez. Comenzó el certamen mirándolo desde el banco de suplentes pero cuando Lionel Scaloni lo puso en cancha, no salió más y fue clave en partidos determinantes. Un mes después de ser campeón con la Selección argentina, el Araña habló de lo que significó para él consagrarse y reveló que Marcelo Gallardo, quien lo potenció durante su estadía en River, le envió un sentido mensaje durante la Copa.

"Marcelo me mandó un mensaje durante el Mundial. Me dijo que estaba orgulloso, que me felicitaba por lo que venía haciendo y que siguiera de esa forma", detalló el delantero del Manchester City y luego habló sobre lo sucedido en Qatar: "A medida que pase tiempo vamos a tomar más dimensión y dándole más valor a lo que significó vivir ese momento".

"Todo el tiempo veo imágenes, fue un momento inigualable. Cuando lo veo ahora no lo puedo creer. Es difícil de caer, el valor que tiene realmente. En el momento fue alegría, la felicidad de haberlo logrado, en lo personal, es el sueño máximo y el de todos lo que nos apasiona este deporte", agregó Álvarez en diálogo con ESPN.

También se refirió a su actuación y el protagonismo que tuvo: "Uno siempre trata de estar a disposición y preparado. Sabía que no iba a arrancar jugando, pero trataba de estar preparado para que si me tocaban cinco, seis minutos, hacer lo mejor posible. Fueron pasando los partidos, distintas cosas, Lautaro (Martínez) con algunas molestias y fui ganando lugar. Cada momento del Mundial me va a quedar para toda la vida, no sólo los partidos, si no la concentración".

Messi y Julián tras el gol ante Croacia.

La foto con Messi y su alegría por ayudarlo a ser campeón: "Esa foto es de cuando tenía 11 años y mirá todas las cosas que pasaron hasta. Ayudar desde algún punto, sea jugando, haciendo un gol, o desde afuera, estando ahí. Como dije, el fútbol se lo debía a Messi, por todo lo que le dio y nos dio a los que amamos a este deporte, es merecido y es un orgullo para todos".