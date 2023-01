El picante comentario de Scaloni tras elegir entre dos figuras europeas: "No sé si..."

Una larga charla entre Lionel Scaloni y la Cadena Cope en España expuso las sensaciones del entrenador de la Selección argentina sobre muchísimos temas. Desde lo más emotivo e íntimo del Mundial de Qatar 2022 hasta cuestiones futbolísticas, pasando por comparaciones entre él y jugadores actuales. También hubo espacio para que el técnico argentino eligiera entre dos figuras europeas de gran futuro: Gavi y Pedri, las dos joyitas españolas del Barcelona.

El entrenador de la Albiceleste, en el programa radial El Partidazo, se decantó por uno de los dos, sin dudarlo: "A Pedri", afirmó sin dudarlo. Inmediatamente, amplió: "Por cómo juega la Selección Argentina, a Pedri. Gavi es muy bueno, pero si me das a elegir a uno...".

Más tarde, Scaloni dejó un fuerte aviso que no se trató de menospreciar a los futbolistas españoles sino que sirvió para exaltar las cualidades de sus dirigidos en Argentina. Después de elegir a Pedri, el técnico nacido en Pujato expresó: "No se si jugaría en mi Selección eh, cuidado. No se si jugaría de titular, pero sí, me lo llevo".

Por otra parte, se generó un debate en el programa sobre el equipo argentino, porque uno de los periodistas presentes opinó que el plantel de Scaloni no es superior a otros de la historia de Argentina, y que había seleccionados con mayor calidad, por ejemplo Brasil.

En ese sentido, el santafesino comentó: "Había selecciones de gran nivel. Había 10 selecciones que podían ganar el Mundial. Eso sin duda. Pero a partir de ahí, decir que una es la décima y una es la primera..."

Además, Scaloni no ocultó que estaría encantado de dirigir a la Selección de España si lo convocaran: "¿Por qué no? España a mí me dio un montón, es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo. A nosotros nos tratan increíblemente bien y yo me siento parte de este país sin duda. Los mejores años de mi vida, estoy casado con una española, los viví acá. ¿Por qué no puede pasar? Aunque creo que España hace bien en tener entrenadores españoles".