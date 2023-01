Luciano Benavides y una conmovedora confesión sobre la victoria de Kevin

Luciano Benavides completó su mejor Dakar. El menos de los hermanos salteños ganó tres especiales y de no ser por algunos problemas que tuvo en la primera parte del rally, seguramente hubiera llegado con chances de pelear por la victoria que finalmente quedó en manos de Kevin. Luego de terminar su tarea habló al respecto y reveló un conmovedor detalle.

"Fue una etapa muy difícil, en este terreno no me sentía 100 por ciento cómodo", contó y confesó: "Realmente pensé más en él, que en mí. Venía pensando como iba a pasar porque manejamos muy parecido y habían muchos peligros feos, estaba muy patinoso y nosotros al no ser tan pesados nos costaba un poco".

"Pero lo ha hecho increíble. Estoy seguro que se ha jugado la vida para ganar la etapa y todos mis respetos para él. Feliz porque entre los dos nos llevamos cinco etapas, casi mitad de la carrera, así que algo increíble y nos volvemos felices a la Argentina los dos, realmente muy felices", contó Luciano que fue séptimo en el tramo y quedó sexto en la general.

Además, en su cuenta de Instagram, realizó un posteo donde aparece con un emocionado Kevin y escribió: "Que momento!! Campeon del Dakar @kevinmaxbenavides y yo fui el más ganador de etapas. Vamos Argentina LPM!!!". La publicación, en pocos minutos superó los 20 mil me gusta y durante la jornada ese número seguramente crecerá.