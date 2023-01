La tajante decisión de Gustavo Alfaro sobre su cargo como DT de Ecuador

Fin de ciclo. El entrenador argentino Gustavo Alfaro le comunicó este jueves a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) su decisión de apartarse de la selección mayor de Ecuador y no renovar el vínculo, tras el buen trabajo hecho en el Mundial de Qatar 2022. Los directivos ecuatorianos querían que el Lechuga siguiera siendo el DT, pero el ex Boca rechazó el ofrecimiento porque "no veía las condiciones dadas".

El Ecuador de Alfaro fue una de las revelaciones de Qatar 2022.

El técnico de 60 años había avisado post eliminación en fase de grupos que "necesitaba un tiempo" para tomar una determinación, lo cual hacía ver este escenario como factible; y más aún luego de que en Ecuador se enteraran que Alfaro ya había organizado su mudanza de nuevo para la Argentina. Sin embargo, su partida no deja de sorprender porque, con un equipo plagado de juveniles, llevó a la selección ecuatoriana a su cuarto Mundial y todo hace pensar que la que se viene es una camada muy fructífera para el fútbol de aquel país.

En Qatar 2022, su Ecuador quedó afuera en grupos, tras perder un mano a mano por el pasaje a octavos ante Senegal en la última fecha. De todos modos, la imagen que queda es la de cómo, con un equipo humilde, pasó por arriba a Qatar en el partido inaugural y se le plantó mano a mano a los Países Bajos de Van Gaal en la segunda fecha; saliendo 1-1 pero hasta mereciendo haber ganado el partido.

El saldo que deja Alfaro tras su paso por la selección ecuatoriana es de 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas en 35 partidos.