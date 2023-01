El motivo del tuit de Piqué que muchos asociaron a la canción de Shakira con Bizarrap

Gerard Piqué está muy activo en las redes sociales y en las últimas horas publicó un tuit que llamó mucho la atención, sobre todo, porque fue en la antesala del lanzamiento de la nueva Bizarrap session que tuvo a su expareja, Shakira, como protagonista. El tema apunta directamente al ex Barcelona y ya acumula más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, y pese a las especulaciones al respecto, el posteo estaba dirigido hacia el presidente de LaLiga quien criticó la "Kings League", un innovador torneo amateur de fútbol creado por el futbolista e Ibai, donde varias figuras del fútbol mundial están siendo convocadas para ser parte de franquicias presididas por streamers.

"Es como si nos dicen que Pasapalabra va a ser competencia de LaLiga. Dentro de seis meses me preguntáis, ya veremos que es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable", expresó Javier Tebas al ser consultado si sentía amenazado por la competición que tiene cada vez más audiencia en las diferentes plataformas por las que se transmite.

Ante esto, Piqué fue lapidario y primero escribió: "¡Bienvenidos al circo de la Kings League! La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac", pero luego directamente compartió un tuit con emojis justamente de circo para seguir atacando al directivo español.

En las redes sociales, de igual manera, lo tomaron para el lado equivocado y muchos usuarios respondieron creyendo que el dardo era para la madre de sus hijos que irrumpió en escena con otra golpe bajo contra el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.