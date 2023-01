La bomba de El Chiringuito sobre el futuro de Simeone: "Ya le ha dicho al Atlético de Madrid que…"

Diego Simeone lleva once años al frente del Atlético de Madrid. Todo un récord para los tiempos deportivos que vivimos. Pero, al parecer, la relación entre ambos está próxima a romperse o al menos así lo indicaron en reconocido programa español "El Chiringuito". Paco García Caridad fue quien tomó la palabra para tirar una verdadera bomba sobre el futuro del argentino.

"Simeone ya le ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín que en junio, se acabó, que no continuará en el Club Atlético de Madrid. Habría sido en un viaje relativamente reciente y que encuadra perfectamente con la propuesta del club de salir ya en este enero. Y eso es lo que me han contado. Simeone no seguirá en junio al final de la temporada", expresó el colaborador del programa.

Debido a esta situación, desde la directiva del Atlético comienzan analizar propuestas para definir el nombre del reemplazante del técnico argentino. Luego de su eliminación en Qatar, las miradas de los dirigentes del equipo se enfocan en el trabajo de Luis Enrique, quien podría tener la posibilidad de retornar a la dirección técnica de un equipo de la Liga de España.

De hecho, hace pocos días, Gil Marín se refirió a Luis Enrique, calificándolo como un entrenador preparado para tomar cualquier equipo de LaLiga. El trabajo del ex Barcelona es del gusto del propietario del equipo del oso y el madroño.

"Me gusta mucho en lo personal y en lo profesional. Creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra Liga. Está claro que suma para todos. Para los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Creo que es bueno", dijo el dirigente del Colchonero.