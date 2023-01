La suspicaz declaración de Zambrano sobre la interna en Boca: "Podría hablar de la realidad pero..."

Se fue de boca y por eso se fue de Boca. En desacuerdo con algunas decisiones del cuerpo técnico, el peruano Carlos Zambrano no terminó su etapa en el Xeneize de la mejor manera y partió hacia su país, más precisamente a Alianza Lima. En su presentación, el central dejó una suspicaz frase sobre su paso por el club argentino: "Podría hablar de la realidad pero no es dable".

"Así es el fútbol, hay que aceptar las decisiones de arriba, podría hablar de la realidad pero no es dable", aseguró Zambrano. "Me di al equipo al 100 por ciento. Los últimos 2 meses que había defensores lesionados y yo estaba un poco golpeado, igual me metí al campo exponiendo mi integridad", afirmó el defensor peruano en una conferencia de prensa de presentación.

"El cuerpo técnico y la dirigencia saben la realidad. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, fueron 3 años hermosos que pasé allí", afirmó el central de 33 años, quien en plena pretemporada tuvo una fuerte discusión con el director técnico Hugo Ibarra y este dejó de tenerlo en cuenta para Boca.

El motivo de la discusión entre Zambrano e Ibarra radicó en que el peruano le habría recriminado al entrenador, no de muy buena manera, por qué Frank Fabra y Luis Advíncula habían tenido más días de descanso y fueron habilitados para pasar Año Nuevo en sus respectivos países, mientras él tenía que permanecer en la Argentina entrenándose en Boca. La charla habría subido de tono y a partir de eso es que el técnico optó por no contar más con él.

Una vez llegado a Perú, el defensor afirmó: "Siempre fui leal, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Ellos hablan sin pruebas, pero qué se puede esperar, ustedes saben cómo se maneja esto. Así que de mi parte me voy tranquilo, siempre fui leal con todos".

"Lo positivo de todo esto es que me voy como campeón. Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente", agregó Zambrano.

El defensor jugará por primera vez en su carrera en el fútbol de Perú, ya que desde sus inicios en las divisiones formativas de la academia Cantolao del Callao, donde nació el 10 de julio de 1989, se fue directamente a Schalke 04, de Alemania, donde debutó en primera división recién el 1 de agosto de 2009, ya con 20 años. Con la camiseta de Boca jugó 49 partidos en Primera División, 2 en copas nacionales y 8 en copas internacionales, con un total de dos goles.