Zambrano habló de su abrupta salida de Boca y le pegó un palazo a la prensa argentina: "Ellos hablan sin..."

Días atrás, Hugo Ibarra tomó su primera decisión fuerte tras comunicarle al futbolista Carlos Zambrano que no será tenido en cuenta para la nueva temporada. La noticia retumbó en el "mundo Boca" ya que el zaguero se iba a quedar hasta el 30 de junio para cumplir la parte final de su contrato mientras la secretaría de fútbol negociaba su continuidad por dos años mas.

La versión que corre con más fuerza es que Zambrano le habría recriminado a Ibarra, no de muy buena manera, por qué Fabra y Advíncula habían tenido más días de descanso y fueron habilitados para pasar Año Nuevo en sus respectivos países, mientras que él tenía que permanecer entrenando. La charla habría subido de tono y el técnico optó por no contar más con él.

Sin embargo, al llegar a Perú, Zambrano rompió el silencio para hablar de lo ocurrido y aprovechó para pegarle a la prensa argentina: "Siempre fui leal, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Ellos hablan sin pruebas, pero qué se puede esperar, ustedes saben cómo se maneja esto".

"Así que de mi parte me voy tranquilo, siempre fui leal con todos. Lo positivo de todo esto es que me voy como campeón", continuó y explicó: "Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente. Y creo que me voy tranquilo".

Zambrano, que ahora dispone dos posibilidades dentro del fútbol argentino, cerró su etapa en Boca con 62 partidos, 2 goles, 18 tarjetas amarillas, 3 expulsiones y 5 títulos locales. Frente a esta baja inesperada en el plantel profesional, Boca recibió una propuesta para negociar por el defensor Alan Franco, ex compañero de Nicolás Figal en Independiente. El central de 26 años milita desde abril de 2021 en el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, donde disputó 59 partidos, marcó 1 gol y dio 5 asistencias.