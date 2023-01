La conmovedora historia de Toto, un niño con TGL que tuvo una sorprendente evolución gracias al Kun Agüero

La historia de Tobías Pejito, un nene de hoy 14 años con trastorno generalizado del lenguaje (TGL), al que le cambió la vida el hecho de ver los streamings de Sergio Agüero durante la pandemia es tan increíble como emocionante. Su mamá Natalia la dio a conocer una entrevista con Infobae y conmovió a todos.

El Kun Agüero tuvo un muy lindo gesto con un nene al que ayudó a superar un trastorno.

“Toto casi no hablaba, era monosilábico, como que no tenía tanta conexión con el mundo exterior, y empezó a hablar un montón al ver los videos del Kun: que era re bueno, generoso, que era súper divertido, que interactuaba con la gente a través del chat mientras jugaba. Fue como una conexión la que tuvieron”, arrancó narrando la madre.

“En el 2007 me caso y el 12 de mayo de 2008 nace Tobi. Como madre primeriza y por ser mi primer hijo tenía toda la expectativa, la ilusión de tener a mi primer bebé. Y con el paso de los años, nos empezamos a dar cuenta de que él no tenía contacto visual, tenía un juego paralelo, no se integraba con sus compañeros. No hablaba, se hacía entender por señas. No soportaba los ruidos, por eso no podía ir a los cumpleaños de los amiguitos porque, cuando entrábamos a una casa con mucho bullicio, se tapaba los oídos. No toleraba escuchar el cumpleaños feliz y ni hablar de comunicarse con sus pares. Por eso, antes de que arrancara 1° grado le hicimos un psicodiagnóstico en el que le diagnosticaron trastorno específico del lenguaje”, agregó Natalia sobre la dificultad que el niño experimentaba en esos primeros años.

“El trastorno del lenguaje incluye situaciones de falta de comprensión, le cuesta sostener la atención. Y va más allá de una cuestión académica, está lo social. Su evolución fue muy lenta, con estímulos, el acompañamiento de sus terapias y sus amigos”, explicó la madre con detenimiento.

Sin embargo, lo que no lograron 12 años de terapia, sí lo hizo el Kun Agüero con su simpatía y espontaneidad: que el chico se sintiera cómodo y pudiera empezar a desarrollarse con normalidad.

"En el 2020, un día estábamos cenando y estaba en la TV el Kun Agüero, creo que jugando al Fortnite -el famoso videojuego- y yo lo conocía por ser jugador de fútbol, y le digo a mi marido ‘¿Ese es el Kun?’ Y Tobi se da vuelta y me dice: ‘¿Qué, lo conocés?’ y yo ahí le digo ‘Obvio, es jugador de fútbol’, y el me responde: ‘No, mamá, juega al Fortnite. Con esta forma de ser de él, que traspasa la pantalla, su sonrisa. Y a Tobi lo conectó un montón y le abrió un abanico de oportunidades. Lo ayudó a desarrollarse, a conectar, a poder deducir e investigar. Lo integró con sus amigos y familia. Y empezó a hablar de otros temas. Su vocabulario se amplió mucho”, comentó la madre de Toto, que a través de esta entrevista consiguió un saludo especial...

Esta impactante historia llegó al alcance del Kun Agüero, quien, con mucha simpatía, le mandó un saludo muy afectuoso a su fan, Tobías: “Hola Toto, bueno crack, te mando un abrazo, ya me contaron que ves mis streamings, así que espero que la pases bien mirándome y ojalá algún día te pueda conocer, ¿dale? Chau crack, abrazo”.

El nene rompió en llanto de la emoción cuando vio por primera vez este tierno video del Kun especialmente dedicado y la madre capturó el momento para guardarlo para la eternidad. Toto se grabó agradeciéndole el gesto al jugador y le dejó un mensaje inspirador a aquellos chicos que padecen lo mismo que él: “Le quiero decir a la gente que tiene alguna dificultad que siga su sueño. Que no importan las dificultades que tienen, lo que les cuesta, o cosas así. Eso no les va a impedir que cumplan sus sueños. Les digo que nunca paren, siempre crean en grande”.