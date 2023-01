Facundo Medina se cruzó con un periodista por defender a Messi: "Es una pregunta media..."

El año no comenzó de la mejor manera para el París Saint Germain. El elenco de la capital francesa cayó en condición de visitante ante Lens y ahora la ventaja, entre líder y escolta, se acortó a cuatro puntos. Facundo Medina, argentino que formó parte de la lista preliminar de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022, disputó los 90 minutos en el triunfo de su equipo.

El defensor, que ya debutó en las Eliminatorias de la mano del DT campeón del mundo, fue uno de los puntos altos de su equipo en la enorme victoria ante el último campeón de la Ligue 1. Post partido el argentino enfrentó los micrófonos y, en zona mixta, tuvo un particular cruce con un periodista que le preguntó por Lionel Messi.

Si bien no se alcanzó a escuchar del todo bien la pregunta, en la respuesta que dio Medina no quedó ningún tipo de dudas: "¿Todavía te queda dudas de que es el mejor? Me parece que es una pregunta media rara la que me estas haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que no deje de jugar".

A la hora de hablar sobre la ausencia de Messi, soltó: "Yo no soy de hablar del rival, a ellos le faltó el mejor jugador del mundo, sin dudas, y Neymar también, pero nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y a partir de ahí tratar de hacer nuestro partido, más allá de qué jugador esté enfrente nuestro. Hoy se dio y ojalá sigamos de esta manera".

Para finalizar, el oriundo de Villa Fiorito reveló como vivió los partidos que la Selección argentina disputó en Qatar. "Tuve a mi familia acá conmigo para el Mundial, lo viví con ellos y fue algo increíble. Lo sufrimos, pero como todo hincha argentino más que contento por cómo se dio todo y por el grupo que se formó. La mayoría lo hicieron increíble y me pone contento porque jugaron conmigo la mayoría en las juveniles y eso me alegra un montón, ojala sigan de esa manera", sentenció Facundo Medina.