Mundial de rugby seven: Los Pumas vencieron a Kenia y están en cuartos de final

Con una actuación sólida Los Pumas 7s dieron su primer paso en el Mundial de Seven Sudáfrica 2022. Venció 22 a 7 a Kenia y jugará el día de mañana ante Nueva Zelanda en la búsqueda por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

En el inicio del Mundial de Seven la Argentina llegaba como uno de los mejores ocho equipos preclasificados. El 4° puesto en el Circuito Mundial fue una de sus mejores actuaciones en la historia de las series, con la Copa de Oro en Vancouver como su mejor actuación.

En el debut el rival fue Kenya, un equipo al que habitualmente enfrenta en el circuito. Los africanos superaron a Tonga en la primera rueda, 19-0, con tries Ambaka, Oyoo, Onyala y dos conversiones de Oliech.

El partido

La primera salida era clave. Así lo manifestaba Gómez Cora en la previa del torneo. Y la primera posesión fue para Los Pumas, pero el manejo no fue fino y terminó en un scrum por konck-on de Isgró.

Argentina presionó arriba y provocó la amarilla de Olindi. Revol pidió scrum, sacaron la pelota hacia la izquierda y Osadczuk anotó el primer try argentino a los 3m (5-0)

De salida hubo otra imprecisión, esta vez con pérdida de Schulz. Kenya atacó por el centro de la cancha pero la marca respondió. La buena presión provocó la recuperación y así llegó el segundo try, de Wade (10-0).

En la siguiente pelota Isgró tomó una salida espectacular y corrió sobre la punta. La marca kenyata frenó al mendocino pero la Argentina conservó la pelota y desplegó el juego hacia la izquierda. Joaquín de la Vega sumó la tercera conquista para cerrar el parcial (15-0).

El segundo tiempo

En el arranque Revol cambió por una salida larga y el equipo fue a presionar arriba. Kenya encontró un hueco y descontó debajo de los palos, con try de Onyala (15-7).

La Argentina estaba imprecisa y los africanos se la jugaban por achicar más la diferencia. Lavayén se cortó luego de la salida de un scrum y el tackle de Oliech fue sobre el cuello. La tarjeta amarilla otra vez dejó a los africanos con uno menos. Del penal un buen arranque del jugador del CASI finalizó debajo de los palos (22-7).

En el final, los africanos tuvieron más la pelota pero el marcador no se modificó. La Argentina ya había hecho su trabajo.

Fue un buen debut de Los Pumas 7s, con el objetivo trazado de conseguir la victoria para seguir por el Oro. Sin mostrar la mejor versión pero haciendo lo que tenía que hacer para seguir entre los ocho mejores del torneo. Mañana será otra cosa, ante los All Blacks, rival que no perdonará ni el más mínimo error.

Las formaciones

Argentina: 3- Germán Schulz, 4- Joaquín de la Vega, 1- Rodrigo Isgro, 8-Gaston Revol (C), 9- Matías Osadczuk, 11- Luciano González, 10-Tobias Wade.

Suplentes: 12- Marcos Moneta (no ingresó) 2- Santiago Vera Feld, 5- Agustín Fraga, 7- Alejo Lavayén, 6- Franco Rossetto.

Kenya: 12- Willy Ambaka, 8- Herman Humwa, 4- Vincent Onyala, 9- Nelson Oyoo, 10- Samuel Oliech, 2- Johnstone Olindi, 1- Edmund Anya.

Suplentes: 11- Collins Injera, 5- Billy Odhiambo, 6- Jeff Oluoch, 3- Kevin Wekesa, 7- Anthony Omondi.

Los Tantos:

PT: 3m, try de Osadczuk (A); 6m, try de Wade (A), y 7m, try de De la Vega (A).

Amarilla: 2m, Olindi (K).

ST: 1m, try de Onyala convertido por Oliech (K), y 5m, try de Lavayén convertido por Vera Feld (A).

Amarilla: 4m, Oliech (K).

¡Victoria Argentina en el debut!@lospumas7arg marcaron cuatro tries y vencieron a Kenia por 22-7. Con este resultado avanzan a los cuartos de final, en donde enfrentarán a Nueva Zelanda mañana sábado a las 14:35 (hora uD83CuDDE6uD83CuDDF7).



uD83CuDFC9Osadczuk, Wade, De La Vega y Lavayén

uD83CuDFAFVera Feld (1) pic.twitter.com/BiLwRdLAwL — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) September 9, 2022

Noticia en desarrollo