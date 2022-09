Mano a mano con Santiago Gómez Cora, el head coach de Los Pumas 7s: "Este equipo va a..."

Fue el jugador más reconocido durante muchísimo tiempo en Los Pumas 7s. El goleador argentino que entró en la historia del Mundial de Seven y una parte fundamental para que este equipo, su equipo, hoy brille desde su dirección y esté donde está. Es el head coach del seleccionado argentino de seven, el padre de la criatura, Santiago Gómez Cora, quien próximo a cumplir diez años al frente de la Selección nacional de seven y minutos antes de dirigir a Los Pumas Sevens en el Mundial de la especialidad en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; habló en exclusiva con MDZ sin dejar tema por tocar ni pregunta por responder.

-Santiago, faltan apenas unas horas para el debut frente a Kenya o Tonga ¿Cómo llega el equipo a este Mundial?

-El equipo llega bien, la verdad que llega después del mejor año de Pumas 7s en la historia del circuito, así que eso le da por un lado confianza y por otro lado el compromiso de estar ahí arriba y no venir de espectador, sino ser protagonista lo cual todavía nos cuesta acostumbrarnos a esa situación. Sabemos que no nos sobra nada, que nos falta un montón y que sino entramos al 100% cada partido, no importa el rival, tenemos muchas complicaciones; así que tenemos que estar enfocados en nuestro plan de juego, seguir corrigiendo cosas que nos van apareciendo en el camino, pero el equipo llega - como te decía- con buena confianza y mucho entusiasmo.

-¿Qué te dejó el Seven de Los Ángeles? Terminaron en el quinto lugar, pero tranquilamente pudieron estar en la final y pelearon hasta la última etapa del circuito.

-Los Ángeles la verdad que fue un buen torneo en cuanto a la parte cualitativa, en cuanto a calidad de juego; jugamos de igual a igual con todos y dominamos en el juego contra Australia y Samoa. Eso nos da una tranquilidad por un lado por saber que estamos haciendo las cosas bien, pero por otro lado una preocupación a la hora de definir y tener la templanza para poder liquidar esos partidos tan críticos, tan finos; en eso estamos trabajando en lo que es el análisis de video y en lo que es la visualización, en el aspecto mental de cuidar cada pelota y después bueno, el plan de juego siempre tiene ajustes y detalles que hay que seguir corrigiendo.

Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s. (Foto: gentileza UAR)

-El equipo fue cambiando y tuviste que tomar decisiones desde los JJOO hasta acá. ¿Cómo se encuentran las variantes que le introdujiste al equipo, y por otro lado pensás que lograste equilibrar a este plantel para que siga vigente y competitivo, como lo vinieron haciendo durante tanto tiempo?

-Nosotros suponemos y ya sabemos que los jugadores van yéndose de golpe, no es como en el quince que vos sabés que el jugador hasta que se retire va a estar jugando en el equipo, en Los Pumas por así decir. Lo que es Pumas 7s sabemos que es un lugar de transición para muchos y cuanto mejor elijamos jugadores más seguro sabremos que será transición, como que se van a ir al quince o a jugar a Europa. Eso ya lo tenemos en los planes y por eso ampliamos la base. Obviamente que las individualidades muchas veces te sacan del problema o te hacen el camino más fácil; pero confiamos en el equipo, en el buen funcionamiento, en el convencimiento de la estrategia y en lo que es trabajar en equipo; y si hay individualidades bienvenidas sean y sino a laburar, overol y la misma historia de siempre.

-Estás cerca de cumplir diez años como head coach de Los Pumas Sevens. Hiciste cambios, te mantuviste activo y se lo transmitiste al equipo y al grupo siempre ¿En qué sentís que creciste más durante estos años y qué pensás que te falta, porque imagino que siempre como sos y pensás te falta algo?

-Faltar me falta un montón seguro, soy consciente que fui evolucionando como entrenador, entonces calculo que si hoy soy mejor que el año pasado; calculo y espero ser mejor el año que viene. Así que ese es mi objetivo personal, tratar de dar mi 100%, ir evolucionando, creciendo, aprendiendo y mirando siempre opciones. La pasión es un motor por un lado y leer, aprender, el mirar, el investigar; es lo que hace que por ahí me mantenga competitivo y que crezca cada año. Así que en lo individual tengo que laburar mucho e ir buscando variantes. Creo que mi gran evolución fue la de no mirar al equipo solamente para imponer un plan de juego, sino mirarlo como un todo; que todas las patas sostienen a la mesa y no elegir buenos jugadores, o elegir un buen plan de juego, pero sabiendo que no es suficiente para salir campeones. Fue el jugador más reconocido durante varios años en Los Pumas 7s. (Foto: gentileza UAR)

-Siempre tuviste en tu cabeza ponerte objetivos altos para tus equipos. ¿Cuál es el objetivo de Los Pumas 7s para este Mundial de Sudáfrica?

-El Mundial tiene un formato que por un lado es injusto, porque si vos perdés el primer partido quedás afuera de la competencia y eso no significa que sea un fracaso. Entonces, no tenés tiempo a desarrollar, a evolucionar, a ir probando, a ir creciendo; o tener ese margen de error que te permite jugar en una zona. Por eso estamos tratando de ser lo más finos posibles en los detalles, porque cualquier detalle te deja afuera y eso no significa ni el fin de un ciclo ni el fracaso de un equipo, sino significa un tropezón que hay que ajustar y corregir. El gran objetivo de este equipo es estar en los Juegos Olímpicos de París (2024), para eso hay una clasificación el año que viene y para eso estamos trabajando muy fuerte y en el recorrido tenemos desarrollo dentro del circuito y también competencias como este mundial que nos sirven para ver esa templanza de la que te hablaba de los partidos de Samoa o Australia, o esos partidos definitorios que a veces nos pesa un poco más la pelota; pero es cuestión de acostumbrarse, de estar en esos lugares de definición.

-¿Qué sensaciones te deja este presente de Los Pumas 7s? ¿Los miran diferentes, los respetan, se siente?

-La verdad es que es lo mismo de siempre. Lo único bueno y que disfrutamos es que por ahí tenemos mejores canchas, pero la verdad es que se siente muy lindo ser protagonista dentro del circuito, y sobre todo me genera y me da mucha tranquilidad ver a los chicos disfrutar de ese lugar que se merecen, por el esfuerzo que hacen siempre, el sacrificio que realizan por estar acá, por cada entrenamiento, por todo lo que dejan de lado y que sea redituable de esta manera; en cuanto a que les hagan notas, que los reconozcan, que los destaquen. La verdad eso le da un empujón anímico al equipo que es buenísimo. Pero, más allá de eso, creo que seguimos siendo los mismos de siempre.

-¿Con que soñás este viernes a las 11.23hs, momento en el que van a debutar, y el domingo a la hora que les toque jugar el último partido? ¿Qué te dejaría mas satisfecho más allá de un resultado?

-La verdad que en lo que pienso es en que bajen ese primer juego aéreo, esa obtención en el primer juego aéreo. Ahí va a estar puesto el termómetro de este equipo para saber en que situación estamos. SI arrancamos finos en cuanto a agarrar esa primera salida o esa primera recepción… y a partir de ahí jugar con la primera acción. Siempre trabajamos por acciones y separamos el partido no como un todo, sino como la suma de unas partes de unas acciones; así que en lo que voy a estar pensando en definitiva es en esa primera obtención de juego aéreo, para ver si el equipo está firme y con confianza; y a partir de ahí tener el recorrido más lindo que podamos.

-Para cerrar, como capitán del barco, como el padre de la criatura de este equipo, te pido un mensaje final para hacerle llegar a la gente del rugby de los clubes de todo el país, un mensaje a través de MDZ para los simpatizantes de toda la Argentina que los seguirán a través nuestro en la cobertura del minuto a minuto de Los Pumas Seven en el Mundial.

-A los clubes agradecerles y felicitarlos por la calidad de jugadores tanta humana como técnica que es espectacular. A la gente que nos sigue agradecerle, la verdad son un gran motor, son un gran aliciente para este equipo; se siente ese aliento constante; más allá de los resultados y eso es lo lindo. Saben de nuestra pasión de que lo damos todos y siempre nos agradecen y nos felicitan por ese esfuerzo, y si viene con resultados obviamente mucho mejor, más lindo para todos. Así que agradecerles y decirles que este equipo va a darlo todo una vez más, y ojalá que podamos regalarles una linda alegría el domingo.