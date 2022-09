La gran noticia que Gallardo les dio a los hinchas de River a horas del clásico con Boca

Mientras los amantes del fútbol esperan por una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, que tendrá lugar este domingo, desde las 17, en la Bombonera, ambos equipos buscan ultimar detalles de cara al once inicial. En este contexto Marcelo Gallardo encaró la conferencia de prensa, sin querer confirmar el equipo titular, pero dándole una gran noticia a los hinchas de River.

Para comenzar, el DT se refirió a los conocimientos que cada equipo tiene de su clásico rival en la previa del duelo domingo: "Uno necesita potenciar lo de uno, necesitamos potenciar lo que creemos que podemos hacer nosotros y en base a eso tener buenas sensaciones. Después observamos el comportamiento del rival, claramente. Están las dos partes. Hay conocimiento de ambos lados en cuanto a las virtudes y defectos de cada uno"

Sobre la alineación titular, expresó: "Equipo confirmado todavía no. Más allá de los jugadores tocados que sufrimos en el último partido, tuvimos una semana de recuperación bastante buena, fuimos equilibrados en las cargas y creemos que vamos a llegar con todos los jugadores disponibles. Después dependerá de lo que yo decida hacer".

En cuanto a la lesión de Pablo Solari y la posibilidad de decir presente en la Bombonera, soltó: "En cuanto a lo de Pablo me parece, más allá de su rápida respuesta futbolística desde su llegada a la institución, yo estuve hablando con él para acompañarlo en ese proceso. No hay que olvidarse que es un chico joven, que recién llega y que pudo asimilar ese cambio rápido. No hay que perder de vista cuales son los procesos normales. Sin que pierda la naturalidad con la que llegó".

"Le tocó salir el último partido con una molestia que pudo haberlo marginado, pero por suerte se recuperó bien. hoy hizo un entrenamiento bastante bueno y mañana veremos como sigue respondiendo. Creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo", sentenció Gallardo.