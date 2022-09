La frase de Gallardo sobre la designación del árbitro Herrera para el Boca-River: “Lo que queremos es…”

Después de haber sido lapidario con el nivel del arbitraje argentino en general post 2-0 a Barracas Central. Marcelo Gallardo, un zorro viejo a la hora de encarar partidos como el de este domingo, en los cuales no permite dejar detalle alguno librado al azar, habló del juez principal que estará a cargo del próximo Boca-River: Darío Herrera.

Gallardo habló del árbitro del próximo Boca-River.

El Muñeco bajó un claro mensaje en la conferencia de prensa que brindó este viernes, dos días antes del superclásico: "Hay que darle lugar a que juegue un buen partido Herrera. Su mejor partido. Porque ya hablamos de lo que está pasando en el arbitraje... Lo único que deseamos es que no se hable de los árbitros, que tenga el mejor partido posible, y que nosotros también lo tengamos. Porque es lo que queremos: que se hable poco".

Apenas finalizado el partido ante el Guapo del domingo pasado, Gallardo había dicho: "Con el arbitraje argentino ya viene pasando algo y no lo digo yo, lo dice casi el fútbol. Todo el mundo se queja y cuando eso pasa hay que prestarle atención. No es una queja de uno, en eso estamos bastante parejos todos. Todo el mundo se queja. En eso estamos bastante parejos todos. Eso pasó siempre, pero ahora parece estar más acentuado. Hay que revisar algunas cosas que tienen que ver con revisar el fútbol nuestro. Que no se convierta en algo feo, en algo decadente".

Darío Herrera, el designado para dirigir el Boca-River del domingo.

Darío Herrera fue el árbitro elegido para llevar adelante las riendas del próximo Boca-River de este domingo, que tendrá lugar a las 17 en la Bombonera por la fecha 18 de la Liga Profesional. Este que se viene será un superclásico especial, ya que, además de la trascendencia que posee por sí mismo, puede llegar a marcar el futuro de cada uno en la recta final del campeonato. Los dos arriban al clásico con los mismos puntos (29) y prendidos a la cima.

El de este domingo será el cuarto superclásico que dirija Herrera. Recordado por ser el juez principal del día del gas pimienta en la Libertadores 2015, también árbitro un triunfo 1-0 de Boca en el Monumental en 2015 (gol de Lodeiro), un 0-0 en la Bombonera en 2016 (expulsó a Pablo Pérez a los 11' por un planchazo en la panza a Balanta) y el último partido entre ambos, que fue en este mismo año y lo ganó el Xeneize con gol de Villa.

Los jueces de línea que estarán acompañando a Herrera son Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá.