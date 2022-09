Gallardo y un incómodo momento con un periodista en la conferencia previa a Boca-River: “Esperá que…”

Cuando el reloj marcaba las 12.20 de este viernes, Marcelo Gallardo se presentó en la sala de prensa que posee River en el Monumental para hablar en la previa del superclásico ante Boca. Luego de dar su primera respuesta, donde confirmó que no iba a anunciar el once titular, el Muñeco protagonizó un particular momento.

"Si, y bueno....", intentó comenzar el DT cuando inclinó su mirada a la derecha. Con rostro de que no le gustaba lo que estaba pasando, luego de unos segundos expresó: "Esperá que termine de hablar por teléfono...". El mensaje fue dirigido para un periodista, quien inmediatamente colgó la llamada: "Ahora sí. En cuanto a lo de Pablo...", soltó.

"En cuanto a lo de Pablo me parece, más allá de su rápida respuesta futbolística desde su llegada a la institución, yo estuve hablando con él para acompañarlo en ese proceso. No hay que olvidarse que es un chico joven, que recién llega y que pudo asimilar ese cambio rápido. No hay que perder de vista cuales son los procesos normales. Sin que pierda la naturalidad con la que llegó", fue la respuesta del Muñeco sobre la lesión de una de las figuras del equipo.

"Le tocó salir el último partido con una molestia que pudo haberlo marginado, pero por suerte se recuperó bien. hoy hizo un entrenamiento bastante bueno y mañana veremos como sigue respondiendo. Creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo", añadió sobre el exjugador de Colo Colo.

Para sentenciar, sacando pecho en la previa de la visita de su equipo a la Bombonera, Gallardo sentenció: "Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca. Nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público. También sabiendo que es un partido que hace tiempo no se juega con el público. La última vez que jugamos con público (en cancha de Boca) fue hace bastante".