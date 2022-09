El futsal femenino, al borde del knock out

La foto ya se ve media borrosa. Es del 2018, con Cataluña de fondo y la medalla de plata luciendo sobre el pecho. Allí lucen, bañadas de gloria, las integrantes de la Selección argentina de futsal femenino, a minutos de haberse consagrado subcampeonas del mundo en una épica final ante Brasil. Está Estefanía Banini, también Anita Ontiveros. Está el orgullo de poder competir contra las mejores aún sin las bondades que tienen en el resto del mundo y está también, el principio del fin, aunque ninguna de ellas todavía lo sepa.

Desde ese certamen ecuménico en España pasaron ya cuatro años. En todo ese tiempo que corrió abajo del puente no hubo ningún torneo oficial, tampoco concentraciones, ni siquiera un partido amistoso. Lo único que brilló fue el destrato para el fútbol de salón femenino, ese deporte que tantas alegrías nos dio a nivel mundial y que merecía otro respeto por parte de la Confederación Argentina, fiel abonada al ninguneo.

La primera señal de estado crítico apareció la semana pasada con la renuncia de Perico Pérez, entrenador del Seleccionado mayor, cansado de no tener noticias sobre un calendario en blanco. Nadie le dijo nada, apenas una carta de agradecimiento del presidente Bonetini por los servicios prestados. No mucho más.

Pero eso no es todo. El torneo Argentino de selecciones, donde Mendoza defiende el título, misteriosamente fue reprogramado y no tiene fecha de realización. Entre nosotros, no se jugará. La cita iba a realizarse en Tucumán, los equipos ya habían iniciado su preparación, las Federaciones reservado pasajes/alojamientos, las jugadoras tramitados permisos laborales y no hay botón de arrepentimiento en la compra que valga.

Mendoza, referente a nivel nacional en femenino



El tsunami que generaron ambas noticias en las redes llevó a otra pésima noticia: Ana Ontiveros, la mejor jugadora del país, presentó su renuncia mediante una carta que compartió en sus redes, cansada, como todas, del manoseo dirgencial. Tras ella, la fila seguirá y la sangría de partidas no conoce de cantidades.

¿Y ahora qué sigue? Con FIFA marcando el rumbo con varios cuerpos de ventaja, lo único que se avecina en el futuro inmediato es caótico. No alcanza con Mendoza como único bastión de un país raquítico de proyectos si los encargados de tomar decisiones a nivel país brillan por su ausencia. Lamentablemente, como siempre, las perjudicadas son las mujeres que tienen su lucha diaria de una sociedad machista también en el deporte. Perdón a todas ellas, las consagradas y las que recién arrancan con sus sueños, aunque suene a poco. Perdón y gracias.