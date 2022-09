El fuerte cruce de Gago con un periodista tras la derrota de Racing ante Estudiantes: "Bueno, para mí…”

Contrariado, nervioso, confuso. Y hasta desencajado. Así se lo vio a Racing durante todo el segundo tiempo de la derrota 1-0 frente a Estudiantes en La Plata. La Academia jugó muy mal, terminó con dos expulsados (Carbonero y Alcaraz) y retrocedió varios casilleros respecto de la pelea por el título. Fernando Gago nunca le pudo encontrar la vuelta al partido y en la conferencia de prensa encima tuvo un picante ida y vuelta con un periodista.

Gago terminó caliente después de la derrota con Estudiantes.

La pregunta que propició la polémica la hizo Mauro Gundín, quien cubre el día a día de Racing en Radio La Red, y fue la siguiente: "Yo creo que durante el transcurso de este torneo, Racing ha mostrado una involución muy grande desde el juego, desde la actitud, la personalidad...". En ese instante, Gago lo cortó con un "no lo comparto" e inmediatamente la charla empezó a elevar temperatura.

Tras eso, el periodista siguió: "Racing se muestra como un equipo descontrolado. No es normal lo que pasó con San Lorenzo (también sufrió dos rojas), lo que pasó hoy , con niveles bajos individuales. Más allá de que la matemática dice que estás a cinco puntos, la realidad marca que la pela por el campeonato es casi una utopía. Afuera de la Copa Argentina, de la Sudamericana... ¿Por qué hay que creer que este es el rumbo cuando todas las aristas muestran que este no lo es?".

- Gago: Yo no comparto pero para nada el análisis tuyo.

- Periodista: ¿Qué es lo que no compartís?

- G: Nada. No veo un equipo con falta de actitud.

- P: ¿No?

- G: No.

- P: ¿No lo superan los rivales?

- G: ¿Cuáles? Decímelos.

- P: Barracas Central.

- G: ¿Quién más?

- P: Godoy Cruz.

- G: ¿Quién más? Los que perdimos. Es más, con Barracas Central empatamos.

- P: Tigre.

- G: ¿Con Tigre? ¿¡Nos superaron!?

- P: Sí, sí.

- G: ¿En el primer tiempo nos superaron con Tigre?

- P: En el primer tiempo Racing pateó tres veces al arco y Tigre tuvo cinco claras.

- G: Bueno, para mí no nos superaron.

- P: Newell's...

- G: ¿¡Newell's?!

- P: Racing no pateó al arco.

- G: ¿Y Newell's cuántas veces pateó al arco? Yo entiendo lo que vos me estás diciendo.

- P: Partido por partido yo creo que, a lo largo, Racing tuvo más actuaciones parecidas a las de este viernes contra Estudiantes y ante San Lorenzo que a lo visto en el primer tiempo frente a Independiente y en el primer tiempo ante Boca.

- G: El primer tiempo contra Independiente a mí no me gustó, mirá lo que te digo...

- P: Bueno, puede ser. ¿Te gustó el segundo?

- G: Tampoco.

- P: Bueno, entonces más a mi favor.

- G: No, no. Yo te hago el análisis que a mí me gusta. Vos hacés el que a vos te parece y está perfecto.

- P: Pero acá no hablamos de gustos, hablamos de realidades. Racing está afuera de la Copa Argentina, de la Sudamericana y a cinco puntos del primero.

- G: Sí, también hasta el día de hoy estábamos primeros en la tabla anual (mismos puntos que River).

- P: Y a cuatro de quedar afuera de la Copa Libertadores...

- G: Y bueno sí, si ganamos los nueve partidos podemos ser campeones. ¿O no?

- P: Y sí. Pero y si los otros ganan los nueve también lo son. Acá hay una realidad: con San Lorenzo reconociste que el equipo jugó mal, con Banfield lo mismo...

- G: No, no dije eso. Dije que fuimos menos eficaces. Es muy fácil decir si funciona o no funciona un equipo. Vos creés que hemos perdido volumen de juego este campeonato. Yo no lo comparto. Vos decís que a este equipo le faltó actitud. Yo no lo comparto. No es una cuestión de actitud. ¿Qué te pensás que no queremos ganar?

- P: Dije personalidad.

- G: No, dijiste "actitud". La personalidad depende de cada jugador. Hay jugadores que bajaron su nivel individual. Sí, de acuerdo. Perfecto. Pero no lo lleves todo a cinco partidos malos del campeonato que me nombraste.

- P: Dije más.

- G: Dijiste cinco. Son formas igual, y está perfecto. No es por discutir con vos, ni nada por el estilo. Son formas distintas de ver. Yo creo en lo que el equipo está haciendo. Hoy tuvo un mal partido, sin dudas. Soy el responsable número uno y me hago cargo de todo yo. No tengo ningún problema con eso.

Sobre el juego en sí contra Estudiantes, Gago analizó: "Nos costó. El equipo se desvirtuó con la primer expulsión, más con la segunda. No tuvimos un buen funcionamiento. Con el ingreso de Cardona buscamos mejor dominio en el balón detenido y del juego. Pero el equipo no funcionó. Hoy fue un muy mal partido. Hoy no tuvimos situaciones de gol. El análisis de este partido no nos tiene que desviar de lo bueno que vinimos haciendo durante el año".