El emocionante e ingenioso mensaje de agradecimiento de Ginóbili antes de entrar al Salón de la Fama

Para Manu Ginóbili, la de "no quiero empezar a nombrar gente para agradecerles porque no me quiero olvidar de nadie" no va. Él es especial: adentro y afuera de la cancha. Y por eso, un día antes de lo que será justamente uno de los días más importantes de su vida (este sábado ingresará al Salón de la Fama de la NBA), realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram en el que se acordó de todos los que lo acompañaron. Pero de todos. Desde los inicios en Bahía Blanca hasta la gloria eterna del Oro en Atenas y los cuatro anillos con San Antonio.

Como la lista de nombres era tan amplia como para entrar en un solo pie de imagen, Manu Ginóbili le dedicó una foto a cada capítulo de su carrera:

Mis inicios en Argentina

En Bahiense: Papá, Alberto Antón, Guillermo Faure, Coco Carchini, Beto Salvucci y tantos otros que dejaron de lado muchísimas horas de descanso y tiempo familiar para dedicárselo al club y sus chicos. Fer Piña, Pantera, Michigan, Colamarino y más otros profes que tuve en mis primeros años. De todos aprendí y con todos me llevé muy bien. Luisito, Fede, Javi, HernánM, DiegoA, Ricky, Cecil, Seba, FerT y tantos otros por bancarse que las tirara todas y ser grandes compañeros.



En Andino: Huevo por confiar en mí, darme la primera oportunidad y por seguirme de cerca en todo este camino. Dani, GabyD, GabyR, Pancho, Pachi, Manu, Gustavo, Cacu y todos los que me ayudaron en mi primera etapa lejos de casa. Dentro y fuera de la cancha. A La Rioja entera por abrirme los brazos.



En Estudiantes: Zeta por tu total seguridad en mi juego y darme rienda suelta para crecer, Sepo por pasármelas todas, Pancho, ladero y amigo, Gondo por ser un gran mentor y el primero en verme futuro NBA, Búho, Juan, Miguel, Chino, Hernán, Leo, Mauri, Nito, Stacey, Jorge y tantos otros que estuvieron cerca y me ayudaron en mi etapa de despegue. Por la amistad y tantos momentos lindos y divertidos. Qué bien la pasé jugando en mi casa con mi gente! Inolvidable!

Mi paso por Italia

Reggio Calabria: Gaetano por apostar fuerte en este ignoto argentino de 21 años, confiar en mí y ayudarme a crecer. Brent Scott por tu liderazgo, amistad y compañerismo, Puma (y Marina) por las constantes invitaciones a comer y ser il mio fratello in Italia, Cristiano gran amigo, Jeff, Sydney, Brian, Sandro, Franco, Sebastiano, Peter, Marc, Rino, Luca y el enorme Gustavo Tolotti, tipazo!! También Pasquale, Lillo, Max, Beppe, Mario y tantos amigos que me hicieron sentir un poquito todavía en casa a pesar de la distancia.



Bologna: Ettore por hacerme entender la importancia del juego en equipo y lo que se necesita para ganar. Hugo por tu generosidad al abrirme las puertas de tu casa, tu familia, amigos y hacerme todo más sencillo. Fro, Marko, David, Matjaz, Antoine, Davide, Picchio, Rashard, Sani y mas compañeros. También Silvano, Giordano, Lele, Fabio, Cuzzo y Jack. Tutti bravissimi. ¡Ganamos y reímos mucho! Fue un placer. Los extraño!

San Antonio

16 años juntos (¡en realidad 20 ahora!) Mucha gente alrededor del equipo, coaches, entrenadores/fisioterapeutas, medios, gerentes de equipos, análisis y la oficina principal. Imposible mencionarlos a todos. Mencionaré algunos y siempre olvidaré algunos. Lo siento por eso.

Sobre Pop, TD y TP ustedes lo saben todo. Pero aprendí mucho y me encantó jugar con tipos como Matt, Bruce, Patty, Danny, Tiago, Boris, Sean, Rasho, Kawhi, Fin, Robert, DeJuan, Fabri, Bones, Kyle, George, LA, Beno, Richard, Malik, Jacque, Ime, Pau y muchos muchos más. ¡124 en total!

Increíbles entrenadores asistentes que dedicaron mucho tiempo y energía a mi crecimiento y a prepararme para juegos como Brett (¡horas y horas trabajando juntos!), Bud, Chip, JB, Ettore, Will, Chad, Mike Brown, Becky, Coach New, PJ, Ime y más. También los coordinadores de video que estaban a cargo de trabajar conmigo.

RC por venir a Australia en el 97 y ver algo en mí que no creía que tenía. Por estar siempre ahí. Antes y ahora.

¡Tom James, eres el mejor! No puedo agradecerte lo suficiente por tu ayuda. Will Sevening, ¡pasamos tantas horas juntos en la sala de entrenamiento! ¡Tantas conversaciones divertidas! Brungy me volviste loco pero lo aprecié, ARod gracias por tu paciencia! Marilyn, Xavi, Falsone, Travis, PWest, Kelly, Phil, Bergie, Nixon, docs, etc... Gente genial para tener cerca. Siempre lo hiciste emocionante e interesante.

La familia Holt y todo el grupo propietario por crear una organización tan increíble en una comunidad maravillosa y brindarle las herramientas para prosperar.

A toda la ciudad de San Antonio, gracias por 20 años de inmenso amor.

Mi largo camino con la Selección Argentina

Necesitaría varias publicaciones acá porque me cuesta no entrar en detalle, pero lo dije muchas veces y lo repito con gusto. ¡Qué placer fue jugar y convivir con ustedes! Los viajes eternos, el jetlag, las largas charlas de sobremesa, los campeonatos ganados y también las frustraciones. ¡Todo valió la pena!

Fabri por ser el compañero de equipo ideal, Pepe por el desafío y por estar un paso adelante siempre, Luifa por las charlas, los puntos y el compromiso inquebrantable, Chapu por la emoción y esfuerzo bestial, Pablo por verlo todo tan claro, Cabeza por la pelota y mucho más, Gaby por las risas, Hugo, Puma, Leo, Colo, Yaca, Pipa, Dani, Walter, Facu, Lapro, Lucas, Palla, Pipa y podría seguir! La pasamos muy bien, crecimos y vivimos grandes cosas juntos. ¡Los quiero! ¡Por muchas más aventuras juntos ahora fuera de la cancha!

Un par de cosas más

Fans de todo el mundo: gracias por recibirme tan cálidamente en todos los lugares en los que he estado. Sea La Rioja, Bahía Blanca, Reggio Calabria, Bologna o San Antonio y también con la Selección cada torneo que jugamos. Gracias por las tardes viendo partidos y por el cariño constante hasta el último día. Río fue increíble, mi última temporada en SA y la noche de retiro de la camiseta también. Inolvidable.

A la NBA por brindarnos este extraordinario escenario para hacer lo que amamos. David Stern primero, Adam Silver ahora y la innumerable cantidad de personas que ayudan a que sea la mejor liga deportiva del mundo. Te admiro y estoy muy orgullosa de haber sido parte de ella durante tanto tiempo. ¡Sigamos creciendo y popularizando este hermoso juego! Oponentes: ¡Ellos crearon el desafío y me encantó! Me ayudaron a mejorar tanto como mis compañeros y entrenadores. Sacaron lo mejor de mí y aprecié su competitividad, habilidad y carácter.

Espil, Campana, Milanesio, DeLaFuente, Racca en Argentina. Bodiroga, Jaric, Gasol, Navarro, Calderón, Spanoulis, Papaloukas, Huertas, Machado. Barbosa, Basile, Pozzeco, Fucka, Meneghin, por nombrar solo algunos en FIBA ??y, por supuesto, los de la NBA. Es un gran privilegio haber ido y competido tantas veces con tipos como Kobe, Lebron, Dirk, SteveNash, JasonKidd, Vince, TMac, AI, KD, Steph, Klay, Carmelo, DWade, JHarden, Shaq, Ray Allen, DFisher, Metta World Peace, Westbrook, Raja, Chauncey, CP3 y realmente podrían continuar durante mucho tiempo. ¡Muchas gracias a todos!

Michael Jordan: Solo jugué 5” contra él (¡gracias de nuevo, papá!), pero no importó. ¡Qué inspiración! Recuerdo ver la colección de VHS y correr a la cancha para tratar de hacer algunas de esas cosas. ¡Solía ??hablar con su póster de tamaño natural en mi habitación después de los juegos!

Paulo Maccari: Te lo dije ni bien me retiré, pero lo repito hoy cuatro años después. Gracias por tu profesionalismo y dedicación. No solo no tengo dudas que extendiste mi carrera al menos un par de años, si no que también te debo parte de mi bienestar físico actual. Me ayudaste a comer, a recuperarme y a prepararme mejor en la última parte de mi carrera. Fisio, chef, niñero, primo y amigo. ¡Gracias!