El desopilante ida y vuelta entre Ruggeri y Simeone: “Yo invito a todos esos que les gusta…”

Un desopilante cruce entre Diego Simeone y Oscar Ruggeri. En un clima distendido sobre el final de la charla entre el técnico del Atlético de Madrid y el panel del programa F90 de ESPN, el Cholo y el Cabezón se divirtieron con un ida y vuelta sobre el estilo, ese que tanto le critican al entrenador por ser muy "defensivo". El debate eterno: jugar bien o ganar.

En el cierre de la entrevista que Simeone le dio a Sebastián "Pollo" Vignolo en el programa F90 de ESPN, Ruggeri le preguntó al entrenador del Atleti por su análisis de la charla en cuanto a la calidad: "¿Qué te pareció? ¿Estamos en buen camino preguntando? ¿Tenemos que mejorar algo? ¿Nos podés corregir?"

"Yo creo que hay que mirar dónde está el resultado de ustedes. En el numerito, ¿no?", respondió el Cholo, en referencia al rating del programa de televisión. "Listo, esto es así", agregó entre risas Simeone.

"De acá afuera me dicen 'que no se vaya el Cholo, que no se vaya el Cholo'", replicó también sonriente Ruggeri, sobre los productores del programa que siguen el minuto a minuto de la televisación. Vignolo, en ese sentido, expresó: "Si hacés un programa lindo, pero no mide...", y el Cholo expuso su teoría sobre la final del Mundial y su decisión entre jugar bien o ganar.

"Yo le sigo tirando a todo el mundo la misma frase hace bastantes años. Yo los invito a todos esos hermosos, creativos, que le gusta toda esa creatividad extraordinaria: final del mundo, ganás 1 a 0 jugando mal... ¿la querés o no la querés?", se rio Simeone, mientras el panel aseguraba que esa situación era para "ganar o ganar".

"Porque yo tuve compañeros que jugaban muy bien a la pelota y un día me dijeron que hoy tenemos que ganar. Yo les dije: 'Ah, ¿hoy tenemos que ganar? ¿Los otros no?", cerró muy contento el técnico del Atlético de Madrid.