El vaticinio del tarotista de Boca para el superclásico con River: "Va a…"

Desde que se conoció el destino de los equipos en la Liga Profesional, los ojos de los amantes del fútbol se posó sobre la fecha elegida para una nueva edición del superclásico entre Boca y River. El partido, correspondiente a la 18ª fecha del torneo local, tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en la Bombonera.

Como suele suceder en los últimos años, el nombre de Walter Lavalle sale a la luz en la previa de un partido importante. El tarotista del Xeneize, famoso por no errar en sus pronósticos, volvió a ser noticia por subir su video en la antesala de una nueva edición del partido que reúne a los dos equipos más importantes de Argentina.

Para comenzar, se refirió a la suerte del Millonario: "Hay cartas positivas y cartas negativas. Positivas son el 2 de copa, que es un festejo, un gol, que van a festejar casi seguro. Y el siete de oro que es golpe de suerte. Pero tiene dos cartas malas, dudas, por alguna lesión puede ser. Dudas en la formación pero no en el juego. River va a ir con firmeza".

Posteriormente, fue el turno de los dueños de casa: "Cartas más o menos similares a las de River, aunque las de River son peores. Creo que Boca termina festejando, termina festejando. No creo que empiece del todo bien. Me sale mucho festejo después de una discordia que se soluciona. Va a salir favorecido. Hay un juvenil, no sé si figura, pero muy importante".

A modo de cierre, Lavalle dio su veredicto sobre el resultado final del partido que se disputará en la Bombonera: "Creo que Boca empieza mal y termina bien, es muy probable que nos quedemos... que se quede con el superclásico. Son cartas muy positivas, creo que va a ganar".