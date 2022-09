El tremendo elogio de Simeone a la Selección argentina camino al Mundial: "Lo que despierta es..."

Ilusionado, al igual que la gran mayoría del pueblo argentino, Diego Simeone espera el Mundial de Qatar 2022 con ansias y expectativa, sobre todo por lo que genera esta Selección de Lionel Scaloni. A 76 días días del arranque de la Copa del Mundo, el Cholo le detecta ciertos aspectos que la pueden llevar muy lejos en la competencia.

"A la Selección la veo en un estado de alegría, de entusiasmo. Y positiva. Lo que despierta es seguridad. Demuestran seguridad en ellos. No importa contra quién van a jugar. Siento eso desde afuera, a través de lo que percibo y veo. Si vos me decís, ¿cómo veo a la Selección? La veo con la seguridad que un equipo tiene que tener", enfatizó Simeone en una nota que le dio a ESPN F90.

"Después, es fútbol. Puede pasar todo lo que tenga que pasar. Pero uno llega al lugar que tiene que llegar en el estado en cual tiene que hacerlo. Seguros de a qué quieren jugar. Eso es un envión muy bueno para el futbolista y el equipo", concluyó con su análisis que brindó este lunes, dos días antes de que su Atlético de Madrid debute en la Champions League contra el Porto.

Este equipo de Scaloni, que recibió los elogios del Cholo Simeone, lleva 33 partidos invicto y dos títulos cosechados: la Copa América 2021 en Brasil y la Finalissima 2022. Al Mundial parece que llega en su punto justo, aunque es cierto que a lo largo de todo este proceso ha tenido poco roce con los europeos. Apenas tres encuentros: 2-2 vs. Alemania, 3-0 vs. Italia y 5-0 vs. Estonia.