Langoni confesó en qué condiciones hizo el gol de la victoria de Boca ante Colón: “Estaba…”

Una vez más, Luca Langoni fue el responsable de la victoria de Boca. Al igual que ante Atlético Tucumán hace una semana, el pibe de 20 años marcó el gol del triunfo para el Xeneize ante Colón e inmediatamente fue reemplazado. Claro, es que Hugo Ibarra había notado el desgaste que hizo el juvenil en Santa Fe e iba a sacarlo justo antes de que convirtiera su tercer tanto en las últimas dos fechas.

No fue un partido muy destacado para Langoni, pero nadie podrá decir que el chico no fue uno de los más incisivos en la búsqueda del triunfo de Boca. Con el triunfo en el bolsillo, el joven del barrio Laferrere reveló cómo se sentía físicamente cuando convirtió el gol que definió el encuentro: "Sí, me sentía cansado, acalambrado, pero bueno, por suerte pude agarrar el rebote en esa jugada y meter el gol", expresó.

Langoni estiró una semana inmejorable para él y para Boca. Sus goles se tradujeron directamente a seis puntos consecutivos del club de la Ribera, pero su racha goleadora no lo desvía del objetivo grupal: "Muy contento por todo el equipo, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero gracias al esfuerzo de todos lo pudimos sacar adelante", analizó el joven.

En charla con ESPN, el delantero habló sobre lo que será su primer superclásico en la Primera de Boca: "Hay que trabajar en la semana y pensar en el próximo partido", dijo sin entrar demasiado en lo que será un partido clave para el Xeneize.

Por último, Langoni aseguró estar feliz con su presente, pero demostró tener los pies en la tierra: "Contento por el gol y por el crecimiento que estoy teniendo pero feliz por el equipo también". Ahora, la pregunta que surge en Boca es si el chico se ganó su lugar ante River a fuerza de goles.