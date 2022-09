La sentencia del capitán de Los Pumas tras la dolora derrota con los All Blacks

El pasado 27 de agosto, por primera vez en la historia, Los Pumas lograron vencer a los All Blacks en suelo neozelandés. La victoria le dio la vuelta al mundo y, una semana más tarde, los dueños de casa se tomaron revancha. El elenco maorí se quedó con un amplio y merecido triunfo con un margen de 50 puntos.

Post partido, todavía dentro del campo de juego del Waikato Stadium, Julián Montoya no se ocultó y habló en los micrófonos de ESPN. “Tuvieron más intensidad que nosotros, dominaron el medio. La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores. Hay que aprender de lo que hicimos mal de cara al partido de Sudáfrica. Hay que aprender de lo que hicimos mal y quedarnos con lo que hicimos bien en esta gira”, comenzó el capitán argentino.

Sobre las cuestiones a mejorar para la próxima gira, soltó: “Hicimos cosas buenas, pero muy pocas comparada con el partido pasado. Tenemos que llevarlo a acciones. Es fácil decirlo. Hay un montón de cosas positivas, pero también hay cosas por mejorar. Hay que mejorar sobre eso. Hay que confiar en el proceso y ser muy humildes. Hay que laburar mucho para lo que viene”.

El próximo 17 de septiembre, en dos semanas, Los Pumas volverán a ver acción en el Rugby Championship. El elenco nacional buscará retornar a la senda del triunfo ante Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani (de Vélez Sarsfield). Siete días más tardes se despedirán del torneo ante el mismo equipo en el Kings Park Stadium.