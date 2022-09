Fantino estalló contra Mariano Closs y cruzó al Pollo Vignolo: “A mí nadie me patea el…”

Con nombre y apellido. Así recordó Alejandro Fantino una disputa con Mariano Closs en su programa de Twitch, Neuramedia, donde hizo alusión a un tenso cruce que vivieron en la TV mientras compartían pantalla en ESPN. Con una llamativa frase sobre el guerrero espartano Leónidas, el conductor de Animales Sueltos salió con todo contra el relator: "A mí no me patea el pecho nadie". Luego, dejó un palito para Sebastián Vignolo, otro periodista y relator de ese canal, y aseguró que no viajaría con ellos a Qatar 2022.

Fantino se refirió a una situación que tuvo con Closs en 2020, cuando Boca perdió 1 a 0 de local contra Internacional de Porto Alegre en La Bombonera y pasó por penales a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de haber ganado en Brasil. Después del partido, los periodistas se cruzaron al aire y Closs fue irónico con Fantino, que buscaba analizar el partido desde lo emocional, en tanto que el relator y su compañero Diego Latorre preferían hacerlo desde lo futbolístico.

Es que el partido se había jugado el 9 de diciembre de 2020, dos años después de la final de la Copa Libertadores que Boca perdió con River en el Santiago Bernabéu, y Fantino opinaba que esa fecha podía afectar la cabeza de los jugadores. Por su parte, Closs no lo consideró importante y se burló: "Esto es fútbol".

En su programa de Twitch, Neuramedia, Fantino se mostró orgulloso de tener su propio lugar donde expresarse y recordó aquél cruce con su colega de una forma particular: “Que nunca más nadie en el periodismo deportivo clásico me diga como Mariano Closs en una noche futbolera... Por eso esperé tener mi lugar para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros, que ahora estaría siendo llamado a dirección diciéndome 'che, pará, aflojá'", arrancó el periodista.

"No. Mi barco, papá. Chiquitito, 20 cañones de un lado, 20 cañones del otro. Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga: 'Esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'Esto es Esparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho a nadie”, siguió Fantino contra Closs.

"¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario de Jerjes, tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís 'esto es fútbol' y yo también te digo 'Neura también es fútbol'", tiró el conductor.

Más tarde, Fantino cargó contra Vignolo

Más adelante en el programa, Fantino explotó cuando le preguntaron qué haría si le ofrecieran viajar al Mundial de Qatar 2022 con Sebastián Vignolo y Mariano Closs: "Lo escupo en la cara al que me lo propone y no sé si no terminamos a las piñas".

"¿Sabés por qué le escupo la cara? Lo digo en el sentido del odio que me provocaría. Le escupo la cara la verdad de lo que siento. Le diría '¿Vos no me conocés? Vos sos un irrespetuoso. ¿Me proponés ir con Vignolo y con 'esto es fulbo' Closs al Mundial? No, papá. Estás equivocado, me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo 'siempre de pie, nunca de rodillas' y ¿me venís a faltar el respeto? ¿Quién sos vos?", lanzó el periodista.

¿Qué había pasado entre Fantino y Closs?

Después del partido entre Boca e Internacional de Porto Alegre el 9 de diciembre de 2020 en La Bombonera, donde el Xeneize perdió 1 a 0 y luego pasó a cuartos de final de la Libertadores por penales, Fantino y Closs protagonizaron un tenso cruce en un programa de ESPN, donde analizaron lo que había pasado.

Fantino buscó hacerlo desde lo emocional, recordando la fecha en que River le había ganado a Boca en la final de la Libertadores justo dos años antes, y Closs, visiblemente molesto y con algunos gestos cuando hablaba su compañero, lo criticó: "Esto es fútbol".

"¿Vos decís que (Frank) Fabra se hizo el gol en contra porque era el 9 del 12? ¿(Esteban) Andrada atajó mal y sacó mal porque era el 9 del 12", se burló Closs ante lo que decía Fantino.

"Vos tenés la capacidad de captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la copa en su cancha, el 9 del 12, en un día mítico para los hinchas de River", aseguraba Fantino.

"¿Pero qué tiene que ver la fecha?", cuestionó Closs, que gesticulaba con fastidio ante las palabras de su compañero, que estaba en el estudio de ESPN. "Tiene que ver con algo inconsciente, que no está alojado en el yo, en el aquí, en tu conciente, está alojado en algo que tenés ahí, que te subyace en llegar tarde a una pelota, a saltar un poquito menos, calcular diferente...".

Cuando Closs ironizó sobre lo que decía Fantino, el conductor contestó: "Esa es una chicana tuya que no te puedo aceptar. Ni un extremo ni el otro. Lo acepto. Es una derrota porque plantarse ante ustedes que son los mejores en el mundo del periodismo de hoy, son cracks, plantarme y tratar de discutir desde lo anímico, estoy en desventaja", aseguró Fantino.