El sincericidio de Paredes sobre sus inicios en la Selección: "Al principio fui..."

Leandro Paredes, hoy una fija en la mitad de la cancha la Selección argentina, recordó que en el inicio del ciclo Scaloni era muy discutido, ya que a veces cometía ciertos errores propios de alguien que no se formó futbolísticamente como volante central. Sin embargo, el entrenador argentino lo respaldó como su Nº 5 titular y, con el tiempo, Paredes se convirtió en un pilar de esta selección bicampeona.

"Al principio fui muy cuestionado en esa posición. Pero gracias a la confianza del entrenador y de mis compañeros se pudo cambiar un poquito eso. Creo que me mantuve por las cosas están yendo bien, tanto a nivel equipo como individualmente. Y entonces se habla mucho menos de eso. Ojalá que no pero, en el momento que las cosas no vayan tan bien, seguramente esas críticas volverán", reconoció el volante, que actualmente se desempeña en la Juventus, en una entrevista que le dio a ESPN.

El momento de mayor incertidumbre por ver quién se quedaba con la posición de mediocampista central, pese a que la preferencia de Scaloni siempre fue poner a Paredes, se dio a mediados de la Copa América 2021 que Argentina terminó coronando en Brasil.

Con el ex Boca entre algodones, el técnico probó desde el arranque en varios partidos a un Guido Rodríguez que, con distintas características, siempre respondió. Sin embargo, en la final en el Maracaná el titular fue Paredes y, tras una muy buena actuación, se asentó en la mitad de la cancha argentina hasta el día de hoy.

Si bien su debut en realidad no fue con Scaloni como DT, sino con Sampaoli, con el de Casilda apenas jugó tres partidos en la previa al Mundial de Rusia 2018. Él fue una de las banderas de la "renovación". En total, Paredes lleva 45 encuentros y cuatro goles con la camiseta de la Selección. Dio la vuelta en la Copa América, pero se ausentó en la Finalissima por lesión.