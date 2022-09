Wanda Nara, en un boliche con un jugador de Boca: su reacción ante los rumores

Wanda Nara confirmó por redes sociales su separación de Mauro Icardi y, en Buenos Aires, metió una salida con amigos. La empresaria no solo fue a bailar al boliche Afrika, sino que fue vista con un jugador de fútbol con quien charló un rato. Ese futbolista es nada más y nada menos que el volante de Boca Martín Payero.

Si bien Icardi aseguró que no había separación, Wanda Nara se encargó en su cuenta de Instagram de dar su versión de la historia, que claramente contradice al jugador del Galatasaray turco. Así, pasó la noche del miércoles a pleno baile y tragos con amigas, donde vieron el show de Pibes Chorros.

En el programa LAM, la periodista Pia Shaw confirmó que a Wanda se la vio en Afrika muy cerca de Martín Payero: "Wanda fue a un boliche muy conocido, llamó la atención que estaba el jugador de Boca Martín Payero. Se los vio charlando, nada más, pero esto suma".

En ese momento, Yanina Latorre comentó: "Hace un mes tengo un señor, que no lo conozco, que me quiere vender una información que yo no voy a pagar y es sobre Wanda, dice que sale con un jugador", reveló, atando cabos que podrían indicar que se refiere a Payero.

Estefi Berardi, otra panelista de LAM, aseguró: "Me llegó lo mismo. ¿Te acordás que te conté y vos me dijiste 'a mí también'? Me dijo 'club argentino', que 'Wanda estaría con alguien'", dejando entrever que la expareja de Icardi ya tendría un romance con otro jugador de fútbol, esta vez de la Liga Profesional.

Desde el entorno de Nara desmienten la información sobre un supuesto romance con el mediocampista de Boca y afirman que solo coincidieron en el lugar. Payero estaba en el boliche con su amigo Facundo Castillón, exjugador de Godoy Cruz de Mendoza. ¿Pasa algo entre el volante de Boca y Wanda Nara?