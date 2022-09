La tajante respuesta de Beccacece sobre la chance de ir a Boca: “Para ser sincero…”

El interinato extendido de Hugo Ibarra en Boca estaría llegando a su fin y los candidatos para reemplazarlo son muchos, aunque por ahora no pasan de una especulación. Que Ricardo Gareca, que Gerardo Martino, Eduardo Domínguez y la danza de nombres sigue y sigue... Uno de los que sonó fue Sebastián Beccacece, quien se despidió de Defensa y Justicia y, sin trabajo por ahora, podría ser una opción. El DT, igualmente, se encargó de aclarar una versión sobre un supuesto llamado.

"La verdad es lo que manifiesto, no me han llamado de Boca. Están haciendo las cosas muy bien en cuanto a logros y resultados, la cantidad de títulos que han tenido en los últimos años. Para serte sincero, en lo que se viene en mi carrera, nos juntamos a revisar el cierre del proceso y tenemos muchas cosas que organizar", aseguró Beccacece en diálogo con TyC Sports.

El entrenador ex Racing e Independiente reveló que podría seguir su carrera en el exterior, aunque sí manifestó que hubo contactos desde Argentina: "Tenemos que analizar cosas de Brasil, Estados Unidos, hay cosas también de Argentina, gracias a Dios tenemos posibilidades. Recién hoy nos juntamos a analizar, ver y escuchar".

"En la medida que yo me siento a escuchar a la persona que me viene a buscar, yo soy mucho de sensaciones. Más allá del estudio que pueda llegar a hacer, yo necesito el contacto", expresó Beccacece.

"Me gusta, antes de tomar una decisión, tener una relación. Me pasó con Diego (Milito) en Racing y con él tardé tres segundos en ponerme de acuerdo. Siento que voy a dirigir en el exterior, pero no lo definí todavía", comunicó el ex DT del Halcón.

Además, Beccacece volvió a referirse a su pelea con Marcelo Gallardo en el Defensa - River de la primera fecha de la Liga Profesional 2022: "Fue una situación de juego y después una respuesta sobre una pregunta puntual. Solamente tuve un entredicho en mi carrera y me expulsaron una vez". Finalmente, agregó: "Pienso que es el mejor entrenador de Argentina. Para estar ocho años en River tenés que ser diferente".