La fuerte frase de Coria tras la eliminación de Argentina en la Copa Davis: “En los entrenamientos…”

Con tres derrotas en la misma cantidad de presentaciones, la Selección argentina finalizó en la última posición del Grupo A su participación en la Copa Davis. De esta manera el equipo capitaneado por Guillermo Coria, que compartió grupo con Suecia, Italia y Croacia, se quedó sin posibilidades de acceder a cuartos a los cuartos de final del torneo.

“Con el diario del lunes todos sabemos qué va a suceder, pero en los entrenamientos no jugaron así. Si Báez hubiese ganado esos cuatro puntos del tie break con Suecia, hoy estábamos hablando de otra cosa”, manifestó el Mago, con claros gestos de resignación en su diálogo con Infobae.

Sobre sus sensaciones luego de no haber cumplido con las expectativas planteadas, expresó: "Estamos dolidos, muy dolidos todos. Es que tenemos un equipo sólido para seguir dando pelea, para seguir estando en las instancias finales, pero no salió una. Además, los veo a los chicos cómo están y me pongo peor, porque soy su capitán. Por eso estoy con mucha bronca y dolido.

"Obviamente, arrancar perdiendo la serie te obliga a venir de abajo y eso te hace todo más difícil. Esto es Copa Davis, eso hay que comprenderlo, y las presiones son otras, porque, además, jugás en equipo", añadió Coria quien supo ser número 3 del ranking mundial de la ATP durante 2004 y 2005.

En cuanto a la ausencia de Diego Schwartzman ante Italia y Croacia, explicó: “Ya habíamos hablado con Peque después del match ante Suecia. Si bien él no iba a jugar contra Italia, me dijo que no se había sentido bien jugando contra Ymer, en el primer partido. Ahí vimos la conveniencia de no exigirlo. Él lo comprendió y colaboró desde otro lado, como lo hace siempre.

"Cuando decidimos, en conjunto, que quedaría afuera de la serie ante Croacia lo aceptó tranquilamente y me dijo que creía que Francisco podía hacerlo muy bien. Más detalles no voy a contar. Como dije, esas cosas quedan entre él y yo”, sentenció el capitán de la Selección.