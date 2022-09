La contundente frase de Tevez sobre la situación que preocupa en Central: "No podemos..."

Rosario Central empató con Patronato en Paraná y estiró su racha negativa a tres partidos sin ganar. El Canalla mereció más, tuvo las mejores chances y le anularon un gol muy polémico a instancias del VAR. Sin embargo, en Arroyito no se habla de otra cosa que no sean las elecciones, pero Carlos Tevez no quiere que el tema influya sobre el equipo.

Tras el empate, a Tevez le consultaron por las elecciones y su influencia en el momento del equipo. Los comicios, pactados para finales de octubre, podrían ser pospuestos por 90 días por una intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). Aunque la mitad de Rosario habla de eso, el Apache no quiere saber nada al respecto: "Nosotros debemos seguir trabajando, no podemos subirnos o pensar en las elecciones", aseguró.

Además, Tevez, fiel a su estilo, no se guardó nada y disparó una frase certera: "Eso es problema del club y lo debe resolver la institución". Carlitos dejó en claro que el fútbol de Central y las elecciones deben ir por rutas distintas.

En un aspecto más futbolero, el DT del Canalla destacó la capacidad de crear situaciones de su equipo: "Muchos dicen que lo más difícil es meter los goles, pero también es difícil crearlos. Y nosotros creamos las situaciones. Hicimos un gran partido, pero no pudimos hacer el gol".

Por último, Tevez se refirió al objetivo de la temporada de Central, pero resaltó las ganas de sus jugadores para no bajar la cabeza: "Parece cada vez más lejos el objetivo de Sudamericana porque los resultados no se nos dan. Debemos seguir peleando y no resignarnos, porque este escudo así te lo exige".