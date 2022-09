River le ganó a San Lorenzo y sueña con seguir en la pelea por el título

River le ganó 1 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y sueña con mantenerse en la pelea por la Liga Profesional. Con un gol de Emmanuel Mammana desde afuera del área, el equipo de Marcelo Gallardo obtuvo un triunfo trabajado y quedó a cuatro puntos de Gimnasia con un partido más.

uD83CuDFA5 ¡El 1-0 para el Millonario! Pelota suelta en el borde del área y tremendo derechazo de Emanuel Mammana uD83DuDCA5uD83DuDCAA pic.twitter.com/HxsMQVdCvq — River Plate (@RiverPlate) September 18, 2022

El Millonario fue más durante el primer tiempo y se quedó un poco en el segundo, aunque los de Rubén Insúa pocas veces inquietaron el arco de Franco Armani. A falta de 15 minutos, Andrés Herrera fue expulsado y River necesitó resguardarse atrás, ya cansado, ante el embate del Ciclón.

A pocos minutos del final, la jugada más polémica del clásico: Milton Casco empujó dentro del área a Nicolás Blandi, que quedó en fuera de juego gracias a ese empujón. El delantero de San Lorenzo, ya en offside, convertía el empate. Desde el VAR no hubo comentarios sobre un posible penal.

El equipo de Marcelo Gallardo tomó la iniciativa con la idea de plasmar su juego por las bandas con la inclusión de Esequiel Barco como socio de Nicolás De La Cruz. El volante uruguayo resultó el eje para la posesión de la pelota. La triangulación entre Barco, De La Cruz y Pablo Solari generó un remate del ex Colo Colo de Chile que el arquero Augusto Batalla sacó al córner, a los cinco minutos de juego.



River insistió, también por la banda derecha, con Andrés Herrera, un sector vulnerable para San Lorenzo desde la partida de Nicolás Fernández Mercau. San Lorenzo se acomodó pasado los diez minutos y a través de Nahuel Barrios buscó el arco rival. Los movimientos del Perrito fueron electrizantes y complicaron al mediocampo de River.



Las buenas intenciones de Barrios no fueron acompañadas por Adam Bareiro (muy preocupado en la marca sobre Enzo Pérez) y Ezequiel Cerutti, y lo más peligroso del Ciclón fue un remate de cabeza de Juan Méndez en una pelota detenida. River lucía frágil en defensa. Esa sensación se alimentó con una falla de cálculo de Paulo Díaz en su pase atrás, de cabeza, para Franco Armani, que no pudo ser aprovechado por Cerutti.

Mientras un Nuevo Gasómetro colmado protestaba contra el árbitro Patricio Loustau por la suma de fallos favorables al rival, el Millonario encontró la ventaja tras un error de Barrios, el mejor de San Lorenzo: El Perrito ensayó un taco cerca del área que fue interceptado por Paulo Díaz. El chileno envió el centro, el despeje de Agustín Giay fue defectuoso y Mammana sacó un gran remate en la puerta del área para el 1 a 0.



Armani luego se lució al sacar con las manos un tiro libre ejecutado por Bareiro, pero en el balance, la ventaja riverplatense se ajustaba a lo que ofreció el partido. La segunda etapa tuvo a River otra vez como protagonista con la doble ocasión entre Barco y Beltrán, pero sólo duró unos minutos. Gallardo decidió cambios en ataque, que no funcionaron, a eso se sumó la lesión un irregular Santiago Simón, y el equipo se desordenó.



San Lorenzo, empujado por su gente, recién se animó cuando River se quedó con diez futbolistas y lo arrinconó en su área. No tanto por mérito propio, sino por la baja notoria de un River aferrado al resultado. Sobre el final, todo el estadio gritó gol del ingresado Nicolás Blandi, cuando Rubén Darío Insúa ya tenía una formación más ofensiva, pero el ex Boca estaba fuera de juego.



Los hinchas del Ciclón descargaron su bronca con Loustau, mientras el equipo nunca encontró el camino para quebrar a un River muy lejos de su mejor versión que volvió a gritar victoria, y le costó más de la cuenta.

En la próxima fecha, San Lorenzo, sin Bareiro y Cerutti porque acumularon la quinta tarjeta amarilla, enfrentará a Lanús; mientras que River, sin Enzo Pérez, también por cinco amonestaciones, recibirá a Talleres de Córdoba.